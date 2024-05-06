Колыванов: В чемпионской гонке все зависит от «Зенита»

Бывший футболит сборной Россиивысказался о чемпионской гонке в РПЛ.

«Зенит» в случае победы над «Факелом» единолично возглавит турнирную таблицу РПЛ.

«Что "Краснодар", что "Динамо" — всё опять зависит от "Зенита". Если они выигрывают, то выходят на чистое первое место. Это даже произойдет и при ничейном исходе.

В Воронеже играть непросто, тем более "Зенит" не обыгрывал "Факел" 26 лет, но может прорвать. Тут многое зависит от бразильцев. Соберутся или нет. А то они ходят, как варёные.

Для "Динамо" первое место — большое событие, ведь они на него поднялись впервые с 1997 года. "Динамо" постарается в последних матчах, но у "Зенита" очень большой потенциал из футболистов и во всех других отношениях. Было бы интереснее, если они сыграют вничью с "Факелом".

Всё возможно в нынешнем чемпионате. Три тура назад у "Зенита" был отрыв четыре очка, а потом всё растеряли. Поэтому, надеюсь, что интрига будет до последнего тура», — приводит слова Колыванова «Чемпионат».