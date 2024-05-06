Бьелица уволен с поста главного тренера «Униона»

Официальный сайт берлинскогообъявил об увольнениис поста главного тренера.

Причиной такого шага стали неудачные результаты в сезоне. «Унион» продолжает борьбу за выживание в Бундеслиге, а в последнем туре уступил прямому конкуренту «Бохуму» (3:4) на своем поле.

Ненад Бьелица возглавил берлинцев в ноябре 2023 года после ухода многолетнего наставника «Униона» Урса Фишера. При нем команда сыграла 22 матча, 5 раз выиграла, 5 раз сыграла вничью и уступила в 9 матчах.

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Исполняющим обязанности главного тренера стал Марко Гроте, который ранее тренировал молодежную команду немецкого клуба.