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    «Верона» победила «Фиорентину», «Эмполи» и «Фрозиноне» сыграли вничью

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    В матче 35-го тура итальянской Серии А «Верона»одолела «Фиорентину» со счетом 2:1.

    «Верона»
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    «Верона»

    На голы Дарко Лазовича и Тиджани Нослина гости ответили точным ударом Гаэтано Кастровилли.

    Футбол. Италия. Серия А
    Верона — Фиорентина 2:1
    Голы: 1:0 Дарко Лазович (пенальти) (13'), 1:1 Гаэтано Кастровилли (42'), 2:1 Тейянни Нослин (59') Верона: Лоренцо Монтипо, Фабьен Сентонс, Джанджакомо Маньяни (Даниэл Силва, 85'), Диего Коппола, Рубен Винагре (Jackson Tchatchoua, 63'), Суат Сердар, Ондрей Дуда, Дарко Лазович (Томаш Суслов, 74'), Тейянни Нослин, Федерико Бонаццоли (Кароль Свидерский, 46'), Michael Folorunsho (Павел Давидович, 85') Фиорентина: Оливер Кристенсен, Фабьяно Паризи, Лука Раньери, Никола Миленкович, Давиде Фараони (Андреа Белотти, 84'), Гаэтано Кастровилли (Кристиан Куаме, 63'), Антонин Барак, Максим Лопес (Роландо Мандрагора, 70'), Альфред Дункан (Джакомо Бонавентура, 62'), Жонатан Иконе (Лукас Бельтран, 69'), M'bala Nzola Предупреждения: Диего Коппола (47'), Роландо Мандрагора (77'), Michael Folorunsho (79')

    «Верона» смогла набрать 34 очка и поднялась на 14-е место в турнирной таблице. У «Фиорентины» 50 баллов и восьмая строчка.

    Календарь и таблица Серии А

    В параллельной игре «Эмполи» и «Фрозиноне» сыграли вничью 0:0.

    Футбол. Италия. Серия А
    Эмполи — Фрозиноне 0:0
    Эмполи: Элия Каприле, Бартош Берешиньски, Ардиан Исмайли, Себастьяно Луперто, Джузеппе Пеццелла (Либерато Кэкачей, 84'), Альберто Грасси (Юссеф Мале, 55'), Рэзван Марин, Якопо Фаццини (Шимон Журовский, 71'), Николо Камбьяги (Маттео Канчелльери, 71'), Эммануэль Гьяси, M'Baye Niang (Франческо Капуто, 55') Фрозиноне: Микеле Черофолини, Эмануэле Валери, Надир Цортеа, Калеб Околи, Симоне Романьоли (Кевин Бонифаци, 73'), Поль Лирола, Матиас Соуле (Арийон Ибрахимович, 90'), Марко Брешианини (Francesco Gelli, 85'), Лука Маццители, Walid Cheddira (Marvin Cuni, 73'), Enzo Barrenechea Предупреждения: Калеб Околи (18'), Эмануэле Валери (60'), Юссеф Мале (68'), Шимон Журовский (74'), Enzo Barrenechea (74')

    Позиции команд остались прежними: «Фрозиноне» (32 очка) — 16-й, «Эмполи» (32 очка) — 17-й.

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