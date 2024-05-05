Кобелев о голе Тюкавина: Я не помню, когда забивали мячи пяткой

Экс-тренерподелился впечатлениями после матча «бело-голубых» с(3:2) в рамках 27-го тура РПЛ. Специалист отметил гол нападающего московской команды

«Гол Тюкавина — главный претендент на звание лучшего гола сезона? Надо посмотреть, какие ещё были забиты мячи. Но мяч Тюкавина — это гол-шедевр. Этот мяч был забит в игровой ситуации, надо было сориентироваться, правильно оценить ситуацию и не разворачиваться. Я практически не помню, когда забивали мячи пяткой.

Мне сложно сказать о возможном уезде Тюкавина в Европу. Тут надо знать ситуацию игрока, команды и агента. Сейчас не так просто уехать, поэтому если будет возможность, то позиция игрока будет на первом месте», — сказал Кобелев Чемпионату.

После 27-и туров «Динамо» занимает 1-е место в таблице РПЛ с 50-ю очками в активе. В следующем поединке «бело-голубые» сыграют против «Балтики» 11-го мая.