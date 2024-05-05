«Арсенал» определился с главной трансферной целью для усиления атаки

Александер Исак Фото: globallookpress.com
По информации The Independent, приоритетным вариантом для «Арсенала» является переход Александера Исака из «Ньюкасла».
Источник утверждает, что на приобретении шведского футболиста настаивает главный тренер «канониров» Микель Артета.
Transfermarkt оценивает стоимость Исака в 70 миллионов евро. В текущем сезоне он провел в английской Премьер-лиге 27 матчей и забил 20 мячей.
Ранее Артета сообщил, планирует ли «Арсенал» продавать бразильского нападающего Габриэла Жезуса.