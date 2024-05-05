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    «Арсенал» определился с главной трансферной целью для усиления атаки

    Футбол Арсенал Ньюкасл
    Лондонский «Арсенал» этим летом планирует подписать игрока на позицию центрального нападающего.

    Александер Исак
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    Александер Исак

    По информации The Independent, приоритетным вариантом для «Арсенала» является переход Александера Исака из «Ньюкасла».

    Источник утверждает, что на приобретении шведского футболиста настаивает главный тренер «канониров» Микель Артета.

    Transfermarkt оценивает стоимость Исака в 70 миллионов евро. В текущем сезоне он провел в английской Премьер-лиге 27 матчей и забил 20 мячей.

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