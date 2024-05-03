Артета отреагировал на слухи о возможном уходе Жезуса из «Арсенала»

Главный тренер «Арсенала»прокомментировал информацию о том, что клуб планирует продать нападающего

Сообщалось, что «Арсенал» готов рассмотреть предложения по бразильскому нападающему.

«Честно говоря, не понимаю, кто выдумал эту информацию.

Мы не собираемся продавать Габриэла», — сказал испанский специалист, слова которого передает журналист Фабрицио Романо.

В текущем сезоне Жезус провел в английской Премьер-лиге 24 матча, забил четыре гола и сделал четыре результативные передачи. Кроме того, в его активе четыре мяча в восьми матчах Лиги чемпионов.

«Арсенал» купил Габриэла Жезуса у «Манчестер Сити» летом 2022 года за 52 миллиона евро.

Transfermarkt оценивает стоимость Жезуса в 70 миллионов евро.