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    «Брайтон» вырвал победу у «Астон Виллы» в матче АПЛ

    «Брайтон» — «Астон Вилла»: счет матча 1:0, обзор гола

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    «Брайтон» обыграл «Астон Виллу» (1:0) в матче 36-го тура английской Премьер-лиги.

    «Брайтон»
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    «Брайтон»

    Единственный гол в этом матче забил полузащитник «Брайтона» Жоао Педро только на 87-й минуте. Игрок не смог реализовать пенальти, но затем поразил ворота соперника.

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Брайтон энд Хоув Альбион — Астон Вилла 1:0
    Гол: 1:0 Жоао Педро (87') Брайтон энд Хоув Альбион: Барт Вербрюгген, Йоэл Велтман, Адам Уэбстер, Льюис Данк, Паскаль Грос, Билли Гилмор (Карлос Балеба, 88'), Факундо Буонанотте (Julio Enciso, 61'), Жоао Педро, Саймон Адингра (Valentin Barco, 90'), Дэнни Уэлбек (Якуб Модер, 88'), Igor Julio Астон Вилла: Робин Ольсен, Лука Динь (Алекс Морено, 90'), Пау Торрес, Эзри Конса (Калум Чемберс, 90'), Диего Карлос, Джон МакГинн, Дуглас Луис, Олли Уоткинс, Мусса Диаби (Джон Дуран, 73'), Морган Роджерс (Мэтти Кэш, 26'), Леон Бэйли Предупреждения: Паскаль Грос (49'), Саймон Адингра (63'), Roberto De Zerbi (89'), Мэтти Кэш (90 + 9')

    После этого матча «Брайтон» занимает 11-е место в таблице АПЛ с 47-ю очками в активе. «Астон Вилла» — на 4-й позиции (67 баллов).

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