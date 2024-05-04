Невилл объяснил, почему считает Луиса Энрике ублюдком

Бывший главный тренерподелился историей о некрасивой поведении, который на тот момент возглавлял

«Это было после 7:0 в Кубке Испании (в матче 1/2 финала Кубка Испании "Валенсия" проиграла "Барселоне" со счетом 0:7. Игра проходила 3-го февраля 2016-го года). Не такое важное соревнование для "Барселоны". Они забивали и забивали, но Энрике не менял лидеров команды.

В конце игры я подошёл, чтобы пожать ему руку. А он прошёл мимо. Я подумал: "Вот ублюдок". Это отвратительно. Это всё равно, что сказать: "Иди домой, малыш". Я чувствовал, что это было своего рода сообщение, которое он мне послал», — приводит слова Невилла The Overlap.

В нынешнем сезоне Энрике является главным тренером ПСЖ. Парижане дошли до 1/2 финала Лиги чемпионов, где сыграют против дортмундской «Боруссии». Первый матч завершился победой «шмелей» со счетом 1:0. Ответная игра состоится 7-го мая в 22:00 мск.