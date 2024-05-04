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    Кассано: У Аллегри есть несколько друзей в прессе, которые пишут все, что он им скажет

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    Экс-форвард «Реала» Антонио Кассано высказался о наличии у наставника «Ювентуса» Массимилиано Аллегри друзей в СМИ.

    Массимилиано Аллегри
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    Массимилиано Аллегри

    «Есть тренеры, которых защищает пресса, а у Аллегри есть четыре-пять друзей, которые пишут все, что он им скажет.

    В прошлом сезоне он заставил Леандро Паредеса выглядеть как официант, поставив вместо него Энцо Барренечеа в полузащите, а затем заставил их критиковать Анхеля Ди Марию, который шестью месяцами ранее выиграл с Аргентиной чемпионат мира.

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    Ди Мария — феноменальный игрок, который в этом сезоне уже забил 22 гола в составе "Бенфики". Аллегри — человек, который хочет получить похвалу и просит своих друзей помочь ему остаться на работе», — сказал Кассано Football Italia.

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