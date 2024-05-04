Кассано: У Аллегри есть несколько друзей в прессе, которые пишут все, что он им скажет

Экс-форвард «Реала»высказался о наличии у наставника «Ювентуса»друзей в СМИ.

«Есть тренеры, которых защищает пресса, а у Аллегри есть четыре-пять друзей, которые пишут все, что он им скажет.

В прошлом сезоне он заставил Леандро Паредеса выглядеть как официант, поставив вместо него Энцо Барренечеа в полузащите, а затем заставил их критиковать Анхеля Ди Марию, который шестью месяцами ранее выиграл с Аргентиной чемпионат мира.

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Ди Мария — феноменальный игрок, который в этом сезоне уже забил 22 гола в составе "Бенфики". Аллегри — человек, который хочет получить похвалу и просит своих друзей помочь ему остаться на работе», — сказал Кассано Football Italia.