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    «Брест» и «Нант» не смогли поразить ворота друг друга

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    В 32-м туре французской Лиги 1 «Брест» сыграл на своем поле вничью с «Нантом» со счетом 0:0.

    Альбан Ляфон — вратарь «Нанта»
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    Альбан Ляфон — вратарь «Нанта»

    Хозяева владели игровым преимуществом, больше контролировали, но гости были чуть острее и ближе к забитому мячу.

    Футбол. Франция. Лига 1
    Брест — Нант 0:0
    Брест: Марко Бизот, Кенни Лала, Брендан Шардонне, Лилиан Брассье, Брэдли Локо, Пьерр Лис-Мелу (Жонас Мартен, 28'), Уго Маньетти, Махди Камара (Камори Думбия, 74'), Ромен дель Кастильо (Матиас Перейра Лаж, 41'), Мартин Сатриано, Стив Мунье (Жереми ле Дуарон, 74') Нант: Альбан Лафон, Жан-Кевин Дюверн (Кельвен Амьен-Аду, 80'), Николя Паллуа, Жан-Шарль Кастеллетто, Эрай Джёмерт, Самуэль Мутуссами (Педро Чиривелья, 71'), Мусса Сиссоко, Маркус Коко (Николя Коцца, 90'), Маттис Аблин (Мостафа Мохамед, 72'), Тино Кадевере, Benie Traore (Флоран Молле, 71') Предупреждения: Брэдли Локо (21'), Benie Traore (54'), Кенни Лала (59'), Камори Думбия (87'), Педро Чиривелья (89')

    Календарь и таблица Лиги 1

    «Брест» сейчас идет на третьем месте с 57 очками. «Нант» (33) — 14-й.

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