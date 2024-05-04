«Брест» и «Нант» не смогли поразить ворота друг друга

В 32-м туре французской Лиги 1сыграл на своем поле вничью ссо счетом 0:0.

Хозяева владели игровым преимуществом, больше контролировали, но гости были чуть острее и ближе к забитому мячу.

Футбол. Франция. Лига 1 Брест — Нант 0:0 Брест: Марко Бизот, Кенни Лала, Брендан Шардонне, Лилиан Брассье, Брэдли Локо, Пьерр Лис-Мелу (Жонас Мартен, 28'), Уго Маньетти, Махди Камара (Камори Думбия, 74'), Ромен дель Кастильо (Матиас Перейра Лаж, 41'), Мартин Сатриано, Стив Мунье (Жереми ле Дуарон, 74') Нант: Альбан Лафон, Жан-Кевин Дюверн (Кельвен Амьен-Аду, 80'), Николя Паллуа, Жан-Шарль Кастеллетто, Эрай Джёмерт, Самуэль Мутуссами (Педро Чиривелья, 71'), Мусса Сиссоко, Маркус Коко (Николя Коцца, 90'), Маттис Аблин (Мостафа Мохамед, 72'), Тино Кадевере, Benie Traore (Флоран Молле, 71') Предупреждения: Брэдли Локо (21'), Benie Traore (54'), Кенни Лала (59'), Камори Думбия (87'), Педро Чиривелья (89')

Календарь и таблица Лиги 1

«Брест» сейчас идет на третьем месте с 57 очками. «Нант» (33) — 14-й.