Юран впервые прокомментировал уход из «Пари НН»

Российский тренерпрокомментировал отставку из

Юран был уволен 29 апреля после поражения от «Ахмата» (1:5) в 26-м туре РПЛ.

«Я не просто так зимой говорил, что нужно усиливаться. До паузы я выжимал из игроков все. Понимал, что надо набирать очки по максимуму. И парни — молодцы, до перерыва мы не выпадали из десятки. Был расчет, что в межсезонье усилимся квалифицированными футболистами.

К началу сборов мы пригласили только Марадишвили. Кучаева подписали "на флажке". Перед второй частью сезона остались с одним опорным полузащитником оборонительного плана — Майга. В матчах со "Спартаком", ЦСКА я вообще не выпускал его, поскольку он "висел" на карточке. Берег на игры, в которых реально было выиграть.

С нападением тоже была проблема. До зимней паузы нам сложно давались забитые мячи. Я говорил, что "Пари НН" нужно четыре-пять футболистов помимо Марадишвили и Кучаева. Надо было добирать еще двух-трех игроков. Но бюджет не позволил это сделать. Кого-то не смогли купить, кому-то — предложить повыше зарплату. Есть определенные рамки, в которые пришлось вписываться.

В итоге я оказался заложником ситуации. Ташуев — великолепный тренер, но "Факел" попал в ту же ямку, что и мы. В нашем случае травмы сделали ее глубже, но ничего страшного там не было.

За два дня до игры с "Ахматом" я встречался с болельщиками и сказал, что на 100 процентов оставлю команду в РПЛ. Более того — постараюсь зацепиться за десятку. Я всегда выполняю то, что обещаю. Но руководство приняло такое решение», — рассказал Юран «Чемпионату».

Календарь и таблица РПЛ

После 26 туров «Пари НН» занимает 11-е место в РПЛ с 28 очками.