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    В «Пари НН» отреагировали на ультиматум Юрана

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    Генеральный директор «Пари Нижний Новгород» Давид Мелик-Гусейнов отреагировал на высказывание бывшего наставника клуба Сергея Юрана про ультиматум клубу в зимнее трансферное окно из-за неудовлетворённости комплектацией состава.

    Сергей Юран
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    Сергей Юран

    «Я очень уважаю Сергея Николаевича. Более того, мы не расстались, а дружим и общаемся. С тем, что он сказал, отчасти согласен. Действительно хочется подписывать больше новых игроков, задирать планку, стремиться к ней. Конечно, нет предела этим желаниям. Юран этого хотел, все этого хотят, но есть два ключевых "но". Первое — бюджет клуба. У всех он имеет определённые границы, мы живём по средствам и не можем вылезти из этих рамок. Второе — игроки не могут приходить просто так. Они обязаны быть согласованы с мнением тренера. Все новые игроки, которые пришли, были согласованы и встроены в игру Сергеем Николаевичем.
    Да, может быть, хотелось большего: игроков из других стран, лиг, более сильных и так далее. Но первая часть сезона была успешной для "Пари НН". Тот результат делался игроками, которые есть и сейчас в команде, поэтому мы усилились так, как это было возможно. Новых игроков утвердил тренерский штаб.

    Возможно, были и другие причины, почему наступила такая ситуация. Не берусь их сейчас комментировать, потому что должно пройти какое-то время. Сергей Николаевич их проанализирует, клуб тоже сделает выводы. Повторюсь, всё сделано так, как было возможно. А как хотелось бы, так не сделает никто. Идеальной картины мира не существует», — сказал Мелик-Гусейнов «Чемпионату».

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