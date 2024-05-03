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    Де Дзерби объяснил, почему хочет остаться в «Брайтоне»

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    Главный тренер «Брайтона» Роберто Де Дзерби изъявил желание продолжить работу в клубе.

    Роберто Де Дзерби
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    Роберто Де Дзерби

    «Я бы хотел остаться в "Брайтоне", потому что люблю игроков, город, свой клуб и своих болельщиков. Я уже говорил фанатам на встрече, что если я буду счастлив, то не стану менять этот клуб. Я хочу сохранить свою страсть», — приводит слова Де Дзерби Sky Sports.

    Ранее сообщалось о том, что руководство «Баварии» активно интересовалось специалистом, но затем отказалось от идеи подписывать контракт с Де Дзерби из-за непростого характера итальянца.

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