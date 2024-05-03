Де Дзерби объяснил, почему хочет остаться в «Брайтоне»

Главный тренеризъявил желание продолжить работу в клубе.

«Я бы хотел остаться в "Брайтоне", потому что люблю игроков, город, свой клуб и своих болельщиков. Я уже говорил фанатам на встрече, что если я буду счастлив, то не стану менять этот клуб. Я хочу сохранить свою страсть», — приводит слова Де Дзерби Sky Sports.

Ранее сообщалось о том, что руководство «Баварии» активно интересовалось специалистом, но затем отказалось от идеи подписывать контракт с Де Дзерби из-за непростого характера итальянца.

После 34-х туров «Брайтон» занимает 12-е место в таблице АПЛ с 44 очками в активе.