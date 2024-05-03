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    Ахметов: С ЦСКА было непривычно было играть в таком сочетании

    Футбол Календарь Кубка России Фонбет Кубок России Футбол России Зенит ЦСКА
    Хавбек «Зенита» Ильзат Ахметов признался, что ему было непривычно играть в первом матче финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России с ЦСКА (1:1) в том игровом сочетании команды, которое вышло на поле.

    Ильзат Ахметов
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    Ильзат Ахметов

    «Немного непривычно было играть в таком сочетании. Но тренерский штаб клуба дал возможность выйти многим ребятам, которые не получают игровую практику. Каждый себя хотел проявить», — сказал Ахметов в эфире «Матч ТВ».

    2 мая состоялся первый матч финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором встречались московский ЦСКА и санкт-петербургский «Зенит». Команды играли на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым (Москва). Стартовый свисток прозвучал в 19:15 мск. Команды не сумели выявить победителя и завершили встречу вничью — 1:1.

    Календарь и таблица РПЛ

    Ответный матч финала Пути РПЛ состоится в Санкт-Петербурге 15 мая. Отметим, что вскоре ЦСКА сыграет с «Зенитом» и в чемпионате России. Эта встреча пройдёт в Санкт-Петербурге 11 мая и начнётся в 19:00 мск.

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