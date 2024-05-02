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    «Балтика» обыграла «Ростов» и вышла в финал Пути регионов Кубка России

    «Ростов» — «Балтика»: счет матча 0:1, обзор гола

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    В матче второго этапа 1/2 финала Пути регионов Кубка России «Ростов» дома проиграл «Балтике» со счетом 0:1.

    «Балтика»
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    «Балтика»

    Победный мяч на 4-й минуте забил полузащитник гостей Тигран Аванесян.

    Футбол. Россия. Кубок. Плей-офф
    Ростов — Балтика 0:1
    Гол: 0:1 Тигран Аванесян (4') Ростов: Никита Медведев, Евгений Чернов, Андрей Лангович, Виктор Мелёхин, Денис Терентьев, Хорен Робертович Байрамян, Иван Комаров, Николай Комличенко, Даниил Павлович Уткин, Aznaurov I., Koltakov A. Балтика: Евгений Латышонок, Никола Радмановац, Тигран Аванесян, Кирилл Капленко, Юрий Ковалёв, Максим Кузьмин, Александр Осипов, Дмитрий Рыбчинский, Анхело Энрикес, Виталий Лисакович, Andrade K. Предупреждения: Aznaurov I. (27'), Никола Радмановац (29'), Евгений Латышонок (90+7')

    Таким образом, «Балтика» вышла в финал Пути регионов Кубка России, где встретится с московским «Спартаком».

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