«Ростов» — «Балтика»: счет матча 0:1, обзор гола

«Балтика» Фото: globallookpress.com
Победный мяч на 4-й минуте забил полузащитник гостей Тигран Аванесян.
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Ростов — Балтика 0:1
Гол: 0:1 Тигран Аванесян (4') Ростов: Никита Медведев, Евгений Чернов, Андрей Лангович, Виктор Мелёхин, Денис Терентьев, Хорен Робертович Байрамян, Иван Комаров, Николай Комличенко, Даниил Павлович Уткин, Aznaurov I., Koltakov A. Балтика: Евгений Латышонок, Никола Радмановац, Тигран Аванесян, Кирилл Капленко, Юрий Ковалёв, Максим Кузьмин, Александр Осипов, Дмитрий Рыбчинский, Анхело Энрикес, Виталий Лисакович, Andrade K. Предупреждения: Aznaurov I. (27'), Никола Радмановац (29'), Евгений Латышонок (90+7')
Таким образом, «Балтика» вышла в финал Пути регионов Кубка России, где встретится с московским «Спартаком».