ЦСКА — «Зенит»: составы, прогноз, коэффициенты

Стали известны стартовые составы на первую игру финала Пути РПЛ Кубка России между ЦСКА и «Зенитом».

ЦСКА: Тороп, Дивеев, Роша, Мойзес, Агапов, Гаич, Зделар, Мендес, Обляков, Чалов, Заболотный.

Запасные: Акинфеев, Шайхутдинов, Набабкин, Келлвен, Лукин, Глебов, Кисляк, Айссауи, Риванди, Давила, Файзуллаев, Мусаев.

«Зенит»: Адамов, Алип, Родригао, Барриос, Вендел, Васильев, Мантуан, Ахметов, Артур, Сергеев, Педро.

Запасные: Васютин, Кержаков, Эракович, Нино, Бардачев, Сантос, Коваленко, Ерохин, Клаудиньо, Изидор, Мостовой, Кассьерра.

Игра пройдет на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве в 19:15 (мск). Прогноз на эту встречу можно увидеть по ссылке.