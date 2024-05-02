ЦСКА — «Зенит»: составы, прогноз, коэффициенты

Игорь Акинфеев Фото: globallookpress.com
ЦСКА: Тороп, Дивеев, Роша, Мойзес, Агапов, Гаич, Зделар, Мендес, Обляков, Чалов, Заболотный.
Запасные: Акинфеев, Шайхутдинов, Набабкин, Келлвен, Лукин, Глебов, Кисляк, Айссауи, Риванди, Давила, Файзуллаев, Мусаев.
«Зенит»: Адамов, Алип, Родригао, Барриос, Вендел, Васильев, Мантуан, Ахметов, Артур, Сергеев, Педро.
Запасные: Васютин, Кержаков, Эракович, Нино, Бардачев, Сантос, Коваленко, Ерохин, Клаудиньо, Изидор, Мостовой, Кассьерра.
Игра пройдет на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве в 19:15 (мск). Прогноз на эту встречу можно увидеть по ссылке.