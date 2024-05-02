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    ЦСКА — «Зенит»: стартовые составы на финал Пути РПЛ Кубка России

    ЦСКА — «Зенит»: составы, прогноз, коэффициенты

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    Стали известны стартовые составы на первую игру финала Пути РПЛ Кубка России между ЦСКА и «Зенитом».

    Игорь Акинфеев
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    Игорь Акинфеев

    ЦСКА: Тороп, Дивеев, Роша, Мойзес, Агапов, Гаич, Зделар, Мендес, Обляков, Чалов, Заболотный.

    Запасные: Акинфеев, Шайхутдинов, Набабкин, Келлвен, Лукин, Глебов, Кисляк, Айссауи, Риванди, Давила, Файзуллаев, Мусаев.

    «Зенит»: Адамов, Алип, Родригао, Барриос, Вендел, Васильев, Мантуан, Ахметов, Артур, Сергеев, Педро.

    Запасные: Васютин, Кержаков, Эракович, Нино, Бардачев, Сантос, Коваленко, Ерохин, Клаудиньо, Изидор, Мостовой, Кассьерра.

    Игра пройдет на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве в 19:15 (мск). Прогноз на эту встречу можно увидеть по ссылке.

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