2 мая в финале Пути РПЛ Кубка России сыграют московский ЦСКА и питерский «Зенит». Начало игры — в 19:15 мск. ЦСКА — «Зенит»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

ЦСКА

Турнирное положение: московская команда в чемпионате страны уже вряд ли сможет побороться за тройку сильнейших.

В настоящий момент москвичи имеют в своем активе 28 очков и располагаются только на восьмом месте в турнирной таблице. Коллектив из Москвы смог забить 45 мячей, а пропустил только 36.

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В Кубке страны же «армейцы» успели пройти «Ростов» и «Балтику».

Последние матчи: в прошлом туре ЦСКА проиграл «Балтике» (1:3), а до этого сыграл вничью со «Спартаком» (0:0) и уступил «Ахмату» (1:2).

Перед этим команда из столицы России поделила очки с «Локомотивом» (3:3), но разгромила «Факел» (4:1).

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До этого же столичная команда переиграла «Балтику» (1:0, 2:0) в Кубке России.

Не сыграют: в составе ЦСКА не сможет выйти на поле травмированный Максим Мухин. Также в сборной находится Аббосбек Файзуллаев.

Состояние команды: подопечные Владимира Федотова стремятся защитить титул Кубка России, поскольку в чемпионате они уже точно не смогут рассчитывать на высокие позиции.

ЦСКА в этом сезоне выступает крайне нестабильно, поэтому пока что проваливает текущий сезон. Спасти его может только победа в российском Кубке.

«Зенит»

Турнирное положение: коллектив из Санкт-Петербурга лидирует в турнирной таблице и является главным претендентом на чемпионский титул.

Сейчас питерцы имеют в своем активе 50 очков. У питерской команды одинаковое количество очков с «Краснодаром».

«Сине-бело-голубые» смогли забить в этом сезоне 44 мяча, а в свои ворота пропустил 23 раза.

Последние матчи: в прошлых турах команда с берегов Невы проиграла «Динамо» (0:1) и «Рубину» (0:2), а до этого победили «Оренбург» (1:0), «Краснодар» (2:1) и «Балтику» (1:0).

Перед этим «Зенит» сыграл вничью с «Крыльями Советов» (1:1), но разгромил «Урал» (4:1).

Также между этими играми подопечные Сергея Семака пробился в финал Пути РПЛ Кубка России, обыграв по сумме двух матчей «Спартак» (2:1, 0:0).

Не сыграют: не примут участие в этой игре травмированные Марио Фернандес и Ильзат Ахметов. Также не выйдет на поле Даниил Круговой.

Состояние команды: сейчас «Зенит» находится не в самой лучшей форме и не может спокойно выиграть ни в одном из матчей.

Пока что у команды первое место в чемпионате и финал в Кубке России, поэтому сезон складывается нормально, но все будет зависеть от того, как в итоге завершится сезон.

В любом случае, задачей питерцев остается победа в чемпионате и Кубке страны.

Статистика для ставок

ЦСКА выиграл только 1 из последних 5 матчей во всех турнирах

«Зенит» проиграл 2 матча подряд

ЦСКА не проигрывает «Зениту» в очных матчах на протяжении 3 матчей

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Зенит» — небольшой фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.35. Ничья оценена в 3.40, а победа ЦСКА — в 3.00.

ТБ 2,5 оценивается в 2.05, а вот на ТМ 2,5 можно поставить за 1.77.

Прогноз: первое противостояние команд обещает быть напряженным и захватывающим. Вряд ли команды будут раскрываться и играть в открытый футбол, поэтому думается, что будет забито минимум мячей.

Ставка: тотал меньше 2,5 за 1.77.

Прогноз: если говорить об исходе противостояния, то думается, что вполне все может завершится вничью.

Ставка: ничья за 3.40.