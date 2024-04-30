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    Дель Боске считает, что «Бавария» способна доставить проблемы «Реалу»

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    Экс-тренер «Реала» Висенте дель Боске поделился мыслями перед противостоянием мадридского клуба с «Баварией» в полуфинале Лиги чемпионов.

    Висенте дель Боске
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    Висенте дель Боске

    «Бавария по-прежнему является очень хорошей командой. "Мадрид", кажется, чуть лучше, учитывая тот факт, что "Бавария" распрощалась со своей гегемонией в Бундеслиге, но "Реал" всё равно ждёт очень трудный матч.

    Такая игра при любых обстоятельствах простой не будет», — приводит слова дель Боске The Athletic.

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    • Напомним, что 1-й матч 1/2 финала Лиги чемпионов между «Баварией» и «Реалом» состоится сегодня, 30-го апреля в 22:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.

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