Дель Боске считает, что «Бавария» способна доставить проблемы «Реалу»

Экс-тренерподелился мыслями перед противостоянием мадридского клуба св полуфинале Лиги чемпионов.

«Бавария по-прежнему является очень хорошей командой. "Мадрид", кажется, чуть лучше, учитывая тот факт, что "Бавария" распрощалась со своей гегемонией в Бундеслиге, но "Реал" всё равно ждёт очень трудный матч.

Такая игра при любых обстоятельствах простой не будет», — приводит слова дель Боске The Athletic.

Напомним, что 1-й матч 1/2 финала Лиги чемпионов между «Баварией» и «Реалом» состоится сегодня, 30-го апреля в 22:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.