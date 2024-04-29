Деограсия: Если бы удалось удержать ничью, то это было бы лучше

Главный тренерподвел итог матча против(1:2).

«Если бы удалось удержать ничью, то это было бы лучше. Мы создавали моменты, как и в прошлых играх, но их нужно реализовывать. Это был тяжелый выезд, тяжелое поле. Нужно дальше работать.

Мы понимали, что "Ростов" будет прессинговать, это и происходило. Жаль, что нам забили в концовке матча. Чуть позже буду встречу пересматривать», — цитирует Деограсию «Матч ТВ».

«Ростов» смог набрать 40 очков и идет на седьмом месте в турнирной таблице. У «Оренбурга» 26 баллов и 14-я строчка.