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    Деограсия: Если бы удалось удержать ничью, то это было бы лучше

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    Главный тренер «Оренбурга» Давид Деограсия подвел итог матча против «Ростова» (1:2).

    Давид Деограсия
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    Давид Деограсия

    «Если бы удалось удержать ничью, то это было бы лучше. Мы создавали моменты, как и в прошлых играх, но их нужно реализовывать. Это был тяжелый выезд, тяжелое поле. Нужно дальше работать.

    Мы понимали, что "Ростов" будет прессинговать, это и происходило. Жаль, что нам забили в концовке матча. Чуть позже буду встречу пересматривать», — цитирует Деограсию «Матч ТВ».

    «Ростов» смог набрать 40 очков и идет на седьмом месте в турнирной таблице. У «Оренбурга» 26 баллов и 14-я строчка.

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