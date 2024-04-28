Радченко о матче «Динамо» — «Зенит»: Обе команды будут играть на победу

Экс-футболистподелился ожиданиями от предстоящего матча 26-го тура междуи «сине-бело-голубыми».

«Конечно, "Зенит" после неудачной игры с "Рубином" сделал правильные выводы и соберётся, поэтому команда подойдёт к игре с "Динамо" в совсем другом состоянии. Мы знаем, что "Зенит" умеет играть такие важные матчи.

Я думаю, что в этой игре обе команды будут играть на победу, потому что "Динамо" после неудач пришло в себя и "Зенит", глядя в турнирную таблицу, вряд ли устроит ничья. Все прекрасно понимают, что "Динамо" — это команда, которая, если всё удачно сложится с "Зенитом", включится в чемпионскую гонку», — сказал Радченко Чемпионату.

Матч между этими командами состоится сегодня, 28-го апреля в 19:15 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.