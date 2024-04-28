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    Радченко о матче «Динамо» — «Зенит»: Обе команды будут играть на победу

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    Экс-футболист «Зенита» Дмитрий Радченко поделился ожиданиями от предстоящего матча 26-го тура между «Динамо» и «сине-бело-голубыми».

    Дмитрий Радченко
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    Дмитрий Радченко

    «Конечно, "Зенит" после неудачной игры с "Рубином" сделал правильные выводы и соберётся, поэтому команда подойдёт к игре с "Динамо" в совсем другом состоянии. Мы знаем, что "Зенит" умеет играть такие важные матчи.

    Я думаю, что в этой игре обе команды будут играть на победу, потому что "Динамо" после неудач пришло в себя и "Зенит", глядя в турнирную таблицу, вряд ли устроит ничья. Все прекрасно понимают, что "Динамо" — это команда, которая, если всё удачно сложится с "Зенитом", включится в чемпионскую гонку», — сказал Радченко Чемпионату.

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    • Матч между этими командами состоится сегодня, 28-го апреля в 19:15 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.

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