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    «Кадис» и «Мальорка» поделили очки в матче Примеры

    «Кадис» — «Мальорка»: счет матча 1:1, обзор голов

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    «Кадис» сыграл вничью с «Мальоркой» (1:1) в матче 33-го тура испанской Примеры.

    «Кадис»
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    «Кадис»

    Единственный гол в составе «Мальорки» забил нападающий команды Ведат Мурики на 12-й минуте.

    «Кадис» сумел сравнять счет на 59-й минуте. Полузащитник «Мальорки» Омар Маскарель оказался самым нерасторопным у чужих ворот и организовал автогол.

    Футбол. Испания. Примера
    Кадис — Мальорка 1:1
    Голы: 0:1 Ведат Мурики (12'), 1:1 Омар Маскарель (автогол) (59') Кадис: Херемиас Ледесма, Айхам Усу (Серхио Гвардиола, 46'), Фали Хименес, Виктор Чуст, Лукас Пирес (Хавьер Эрнандес, 46'), Исаак Карселен, Рубен Алькарас, Алекс Фернандес, Роберт Наварро (Дарвин Мачис, 79'), Крис Рамос (Рохер Марти, 80'), Хуанми (Максимилиано Гомес, 65') Мальорка: Предраг Райкович, Пабло Маффео (Антонио Латорре, 84'), Матия Настасич, Антонио Раильо, Мартин Вальент, Джованни Гонсалес, Омар Маскарель, Саму Кошта (Серхи Дардер, 70'), Дани Родригес (Мануэль Морланес, 70'), Ведат Мурики (Абдон Пратс, 84'), Неманья Радоньич (Антонио Санчес, 57') Предупреждения: Лукас Пирес (32'), Крис Рамос (41'), Дани Родригес (45 + 2'), Омар Маскарель (53'), Фали Хименес (73')

    После этого матча «Кадис» занимает 18-е место в таблице Примеры с 26-ю очками в активе. «Мальорка» — на 16-й позиции (32 балла).

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