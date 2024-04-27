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    Тен Хаг: Мы были в выигрышном положении и отдали победу

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    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг подвел итог матча с «Бернли» (1:1).

    Эрик тен Хаг
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    Эрик тен Хаг

    «Мы находились в выигрышном положении и на протяжении длительного времени доминировали в игре. Только во второй части первого тайма мы упустили несколько моментов, но в остальном игра была за нами. Мы были в выигрышном положении и отдали победу.

    Каждая команда упускает моменты. Но когда это зависит от нас, это странно. Мы тоже создали много возможностей. На данный момент мы одна из самых динамичных и зрелищных команд в лиге. Мы создаем много моментов, играя в хороший футбол. Мы исправили это в перерыве, и второй тайм был намного лучше», — цитирует тен Хага ВВС Sport.

    После этого матча «Манчестер Юнайтед» занимает 6-е место в таблице АПЛ с 54 очками в активе. «Бернли» — на 19-й позиции (24 балла).

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