Тен Хаг: Мы были в выигрышном положении и отдали победу

Главный тренерподвел итог матча с(1:1).

«Мы находились в выигрышном положении и на протяжении длительного времени доминировали в игре. Только во второй части первого тайма мы упустили несколько моментов, но в остальном игра была за нами. Мы были в выигрышном положении и отдали победу.

Каждая команда упускает моменты. Но когда это зависит от нас, это странно. Мы тоже создали много возможностей. На данный момент мы одна из самых динамичных и зрелищных команд в лиге. Мы создаем много моментов, играя в хороший футбол. Мы исправили это в перерыве, и второй тайм был намного лучше», — цитирует тен Хага ВВС Sport.

После этого матча «Манчестер Юнайтед» занимает 6-е место в таблице АПЛ с 54 очками в активе. «Бернли» — на 19-й позиции (24 балла).