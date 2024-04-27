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    Тен Хаг: Рашфорд способен забивать по 25-35 голов в сезоне

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    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг поделился мнением о потенциале нападающего «манкунианцев» Маркуса Рашфорда.

    Маркус Рашфорд
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    Маркус Рашфорд

    «Думаю, что Маркус Рашфорд способен забивать по 25-35 голов в сезоне. У него для этого всё есть Я уверен в этом на 100%. Другое дело, что он часто передерживает мяч.

    В первой половине сезона у нас были проблемы в атакующей игре, и он понимал, что это связано с его игрой в команде. Мы поговорили об этом, и наша игра в атаке значительно улучшилась после зимы», — приводит слова тен Хага Independent.

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    • В нынешнем сезоне Рашфорд провел 40 матчей за «Манчестер Юнайтед», забил 8 голов и сделал 5 голевых передач.

    В следующем матче «манкунианцы» сыграют против «Бернли» сегодня, 27-го апреля в 17:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.

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