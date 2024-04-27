Тен Хаг: Рашфорд способен забивать по 25-35 голов в сезоне

Главный тренерподелился мнением о потенциале нападающего «манкунианцев»

«Думаю, что Маркус Рашфорд способен забивать по 25-35 голов в сезоне. У него для этого всё есть Я уверен в этом на 100%. Другое дело, что он часто передерживает мяч.

В первой половине сезона у нас были проблемы в атакующей игре, и он понимал, что это связано с его игрой в команде. Мы поговорили об этом, и наша игра в атаке значительно улучшилась после зимы», — приводит слова тен Хага Independent.

В нынешнем сезоне Рашфорд провел 40 матчей за «Манчестер Юнайтед», забил 8 голов и сделал 5 голевых передач.

В следующем матче «манкунианцы» сыграют против «Бернли» сегодня, 27-го апреля в 17:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.