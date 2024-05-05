«Челси» — «Вест Хэм»: счет матча 5:0, обзор голов

всухую обыграл(5:0) в матче 36-го тура английской Премьер-лиги.

В 1-м тайме «синие» смогли забить 3 безответных гола. Голы записали на свой счет Коул Палмер на 15-й минуте, Конор Галлахер на 30-й минуте и Нони Мадуэке на 36-й минуте.

Во 2-м отрезке «Челси» забил еще 2 гола. Дублем отметился нападающий команды Николас Джексон, который отличился на 48-й и 80-й минутах встречи.

Футбол. Англия. Премьер-лига Челси — Вест Хэм 5:0 Голы: 1:0 Коул Палмер (15'), 2:0 Конор Галлахер (30'), 3:0 Чуквунонсо Мадуэке (36'), 4:0 Николас Джексон (48'), 5:0 Николас Джексон (80') Челси: Джордже Петрович, Тьяго Силва (Аксель Дисаси, 82'), Бенуа Бадьяшиль, Марк Кукурелья, Трево Чалоба (Мало Гюсто, 83'), Мойсес Кайседо, Конор Галлахер, Коул Палмер (Алфи Гилкрист, 89'), Чуквунонсо Мадуэке (Чезаре Казадей, 76'), Михаил Мудрик (Кристофер Нкунку, 76'), Николас Джексон Вест Хэм: Альфонс Ареола, Эдсон Альварес (Джеймс Уорд-Праус, 46'), Эмерсон, Анджело Огбонна, Курт Зума, Владимир Цоуфаль, Майкл Антонио (Дэнни Ингс, 70'), Мохаммед Кудус, Лукас Пакета (Аарон Крессвел, 76'), Томаш Соучек, Джаррод Боуэн Предупреждения: Анджело Огбонна (34'), Марк Кукурелья (38'), Эмерсон (45'), Лукас Пакета (45 + 2')

После этого матча «Челси» занимает 7-е место в таблице АПЛ с 54 очками в активе. «Вест Хэм» — на 9-й позиции (49 баллов).