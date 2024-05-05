1-й таймЛиверпуль — ТоттенхэмОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Мохамед Салах«Ливерпуль» — «Тоттенхэм». Онлайн
  • 18:32
    • «Динамо» в результативной концовке вырвало победу у «Сочи»
  • 18:06
    • «Пари НН» — «Спартак»: стартовые составы команд
  • 17:56
    • «Челси» разгромил «Вест Хэм» в матче АПЛ
  • 18:04
    • «Брайтон» вырвал победу у «Астон Виллы» в матче АПЛ
  • 15:57
    • «Акрон» на выезде победил «Тюмень»
    Все новости спорта

    «Челси» разгромил «Вест Хэм» в матче АПЛ

    «Челси» — «Вест Хэм»: счет матча 5:0, обзор голов

    Футбол Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ АПЛ Футбол Англии Челси Вест Хэм
    «Челси» всухую обыграл «Вест Хэм» (5:0) в матче 36-го тура английской Премьер-лиги.

    «Челси»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Челси»

    В 1-м тайме «синие» смогли забить 3 безответных гола. Голы записали на свой счет Коул Палмер на 15-й минуте, Конор Галлахер на 30-й минуте и Нони Мадуэке на 36-й минуте.

    Во 2-м отрезке «Челси» забил еще 2 гола. Дублем отметился нападающий команды Николас Джексон, который отличился на 48-й и 80-й минутах встречи.

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Челси — Вест Хэм 5:0
    Голы: 1:0 Коул Палмер (15'), 2:0 Конор Галлахер (30'), 3:0 Чуквунонсо Мадуэке (36'), 4:0 Николас Джексон (48'), 5:0 Николас Джексон (80') Челси: Джордже Петрович, Тьяго Силва (Аксель Дисаси, 82'), Бенуа Бадьяшиль, Марк Кукурелья, Трево Чалоба (Мало Гюсто, 83'), Мойсес Кайседо, Конор Галлахер, Коул Палмер (Алфи Гилкрист, 89'), Чуквунонсо Мадуэке (Чезаре Казадей, 76'), Михаил Мудрик (Кристофер Нкунку, 76'), Николас Джексон Вест Хэм: Альфонс Ареола, Эдсон Альварес (Джеймс Уорд-Праус, 46'), Эмерсон, Анджело Огбонна, Курт Зума, Владимир Цоуфаль, Майкл Антонио (Дэнни Ингс, 70'), Мохаммед Кудус, Лукас Пакета (Аарон Крессвел, 76'), Томаш Соучек, Джаррод Боуэн Предупреждения: Анджело Огбонна (34'), Марк Кукурелья (38'), Эмерсон (45'), Лукас Пакета (45 + 2')

    После этого матча «Челси» занимает 7-е место в таблице АПЛ с 54 очками в активе. «Вест Хэм» — на 9-й позиции (49 баллов).

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Прервет ли «Зенит» серию неудач?
  • «Факел» — «Зенит». Прогноз и ставки
  • 2.20
    •
  • Рублев обыграет Оже-Альяссима и возьмет титул в Мадриде?
  • Оже-Альяссим — Рублев. Прогноз и ставки
  • 1.96
    •
  • «Пари НН» после смены тренера будет мотивирован
  • «Пари НН» — «Спартак». Прогноз и ставки
  • 1.72
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.58
  • Экспресс дня 5 мая
  • Сегодня в 19:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Факел — Зенит
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •  1.96
  • Прогноз на матч Оже-Альяссим — Рублев
  • Теннис
  • Сегодня в 19:30
    •  1.72
  • Прогноз на матч Пари НН — Спартак
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.70
  • Прогноз на матч Рома — Ювентус
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.12
  • Прогноз на матч Милан — Дженоа
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.17
  • Прогноз на матч Кристал Пэлас — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Флорида — Бостон
  • Хоккей
  • Послезавтра в 03:00
    •  2.01
  • Прогноз на матч Удинезе — Наполи
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024Кубок Америки-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры