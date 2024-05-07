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    Домашний этап 1/4 финала «Флорида» начнет с преимуществом?

    «Флорида» — «Бостон». Ставка (к. 2.08) и прогноз на хоккей, Кубок Стэнли, 7 мая 2024 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на НХЛ Прогнозы на Флориду Пантерз Прогнозы на Бостон Брюинз
    Прогноз и ставки на «Флорида» — «Бостон»
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    Эван Родригес
    В первом матче серии 1/4 финала плей-офф Национальной хоккейной лиги «Флорида» будет принимать «Бостон». Игра пройдет на «Арене Амерант Банк» 7 мая. Начало встречи — в 03:00 (мск). «Флорида» — «Бостон»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Хоккей. Кубок Стэнли 08 Мая 2024 года
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    «Флорида»

    Путь к плей-офф: Оставшийся позади регулярный чемпионат команда из Санрайза провела в разы сильнее и ярче, чем позапрошлый сезон, когда выход в Кубок Стэнли мог и вовсе не состояться.

    На этот раз «Флорида» набрала 110 очков и заняла третье место на Востоке, опередив на один балл «Бостон» и на 4 балла отстав от первых «Рейнджерс».

    Флорида — Бостон: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: В первой серии в рамках Кубка Стэнли-2024 команда Пола Мориса встретилась с «Тампой-Бэй» в битве за Флориду, которую она в целом завершила без каких-либо неприятностей.

    Соперничество с «Лайтнинг» продлилось пять матчей. Единственное поражение (3:6) «Пантерз» потерпели после трех побед подряд, а во встрече №5 экс-финалисты разбили соперника на домашнем льду (6:1).

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    Не сыграют: Под вопросом в этой встрече участие Сэма Беннетта.

    Состояние команды: Текущую кубковую кампанию «Флорида» рассматривает исключительно в контексте нового финала, а ее форма превращает банальное желание во вполне достижимую цель.

    «Бостон»

    Путь к плей-офф: В нынешнем сезоне массачусетская команда обошлась без космических рекордов, тем не менее сохранила конкурентоспособность в плане борьбы за высокие позиции.

    В 82 матчах «Бостон» набрал 109 очков и закрепился на четвертом месте в Восточной конференции. От будущего соперника по четвертьфиналу «Брюинз» отстали всего на один балл.

    Последние матчи: Уже на старте кубкового соперничества команда Джима Монтгомери прочувствовала на себе всю остроту и высокую ответственность, обусловленную форматом до четырех побед.

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  • 30/04/2024

    • Причиной этого стал «Торонто», который после трех поражений в четырех встречах сумел перевернуть ход противостояния. В итоге «Бостон» одержал победу лишь в овертайме седьмой игры на территории «ТД Гарден» (2:1 ОТ).

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    Не сыграют: На старте 1/4 финала «Брюинз» не помогут Мэтт Пойтрас, Милан Лучич и Эндрю Пик.

    Состояние команды: Серия с «Лифс» показала, что у «Бостона» далеко не все ладится с результатами на дистанции, при этом на фоне более сурового соперника шансы «Брюинз» становятся менее очевидными.

    Статистика для ставок

    • На домашней площадке «Флорида» не проигрывает в течение восьми матчей

    • Ни в одной встрече из восьми предыдущих на домашнем катке «Пантерз» не пропустили больше двух голов

    • Бостонцы забрасывали минимум три шайбы в пяти гостевых матчах из последних семи

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Победа «Флориды» оценивается букмекерами в 2.15, ничья — в 4.58, а победа «Бостона» — в 2.95.

    На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.89, на тотал меньше 5.5 — за 2.06.

    Прогноз: Пока «Флорида» шла по дистанции уверенно, «Бостон» до последнего бился за возможность сыграть в четвертьфинале и едва ли подходит к этому противостоянию свежим. Для «Пантерз» это отличная возможность начать серию с домашней победы.

    Ставка: «Флорида» не проиграет + ТБ 4.5 за 2.08.

    Прогноз: С учетом формы, которую регулярно демонстрирует команда Мориса в больших матчах, у нее будет достаточно сил, чтобы забрать победу в основное время.

    Ставка: «Флорида» победит за 2.15.

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    Ставка и прогноз на матч «Флорида» — «Бостон» с коэффициентом 2.08. Дата матча: 07.05.2024. Прогнозы на хоккей. Домашний этап 1/4 финала «Флорида» начнет с преимуществом?
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