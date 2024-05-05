«Сельта» — «Вильярреал»: счет матча 3:2, обзор голов

на своем поле обыграл(3:2) в матче 34-го тура испанской Примеры.

В составе хозяев голы забили Яго Аспас на 22-й минуте с пенальти, Йёрген Странн Ларсен на 39-й минуте и Анастасиос Дувикас на 82-й минуте.

Голы у «Вильярреала» забили Альберто Морено на 12-й минуте и Гонсалу Гедеш на 65-й минуте.

Футбол. Испания. Примера Сельта — Вильярреал 3:2 Голы: 0:1 Альберто Морено (12'), 1:1 Яго Аспас (пенальти) (22'), 2:1 Йёрген Странн Ларсен (39'), 2:2 Гонсалу Гуэдеш (65'), 3:2 Анастасиос Дувикас (82') Сельта: Висенте Гуайта, Хавьер Манкильо (Лукас де ла Торре, 46'), Карл Старфельт, Жаилсон, Оскар Мингуэза, Дамиан Родригес (Михайло Ристич, 46'), Франсиско Пейнадо (Карлес Перес, 80'), Уиллот Сведберг (Франко Серви, 65'), Яго Аспас, Йёрген Странн Ларсен, Hugo Alvarez (Анастасиос Дувикас, 80') Вильярреал: Филип Йоргенсен, Альберто Морено (Альфонсо Педраса, 56'), Йерсон Москера (Хорхе Куэнка, 46'), Рауль Альбиоль, Кико Фемения, Гонсалу Гуэдеш (Хосе Моралес Луис, 74'), Алекс Баэна, Даниэль Парехо (Этьен Капу, 79'), Сантьяго Комесанья, Александр Сёрлот, Ильяс Ахомаш Предупреждения: Хавьер Манкильо (25'), Дамиан Родригес (33'), Уиллот Сведберг (64'), Анастасиос Дувикас (85') Удаление: Сантьяго Комесанья (17')

После этого матча «Сельта» занимает 15-е место в таблице Примеры с 34 очками в активе. «Вильярреал» — на 9-й позиции (45 баллов).