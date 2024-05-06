6 мая в 36-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Кристал Пэлас» и «Манчестер Юнайтед». Начало игры — в 22:00 мск. «Кристал Пэлас» — «Манчестер Юнайтед»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Кристал Пэлас»

Турнирное положение: сейчас «Кристал Пэлас» располагается на 14-м месте в таблице АПЛ с 40 очками и может уже не переживать за сохранение прописки в элитном дивизионе.

Последние матчи: в предыдущем матче команда Оливера Гласнера сыграла вничью с «Фулхэмом» (1:1). Причем, была близка к поражению, но на исходе матч шикарный удар из-за пределов штрафной удался Джеффри Шлуппу.

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Ранее «Кристал Пэлас» обыграл на своем поле «Ньюкасл» со счетом 2:0 и разгромил «Вест Хэм» (5:2).

Все прогнозы на АПЛ

Не сыграют: травмированы три ведущих игрока: защитник Геи, полузащитник Дукуре и вратарь Джонстон.

Состояние команды: после назначения Оливера Гласнера происходит постепенная трансформация игрового стиля команда, она стала играть более компактно, в три центральных защитника, да и очков стало заметно больше после назначения австрийца.

«Манчестер Юнайтед»

Турнирное положение: сейчас «Манчестер Юнайтед» идет на седьмом месте в чемпионате Англии с 54 очками и продолжает бороться за попадание в еврокубки на следующий сезон.

Последние матчи: в прошлой игре команда Эрика тен Хага сыграли вничью с «Бернли», упустив победу на 88-й минуте. Единственный мяч в составе манкунианцев на счету бразильца Антони.

До этого «Манчестер Юнайтед» обыграл «Шеффилд Юнайтед» (4:2) и сыграл вничью в гостях с «Борнмутом».

Не сыграют: травмированы Эванс, Варан, Шоу, Мактоминей, Маласия, все они игроки оборонительного плана.

Состояние команды: команда находится сейчас не в лучшем состоянии, вокруг нее продолжают циркулировать слухи об изменениях после окончания сезона, что не добавляет стабильности футболистам.

Статистика для ставок

В первом круге выиграл «Кристал Пэлас» со счетом 1:0

В прошлом сезоне «МЮ» оба раза был сильнее (2:1, 3:0)

«Кристал Пэлас» и «МЮ» идут серией из 4-х матчей без поражений

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Кристал Пэлас» дают 2,34, а на «МЮ» — 2,90, ничью букмекеры оценивают в 3,90.

Тотал меньше 3,5 идет за 1,69, а тотал больше 3,5 можно взять 2,33.

Прогноз: в прошлом туре «Кристал Пэласу» немного повезло, он должен был проиграть, но вырвал очко. «МЮ» играл гораздо лучше «Бернли», но не смог победить. Фортуна должна вернуть долг манкунианцам в этом матче, по уровню состава команды сравнивать нет смысла, он гораздо выше у «МЮ». Странно видеть их аутсайдерами с точки зрения котировок.

Ставка: победа «МЮ» с форой за 2,17.

Прогноз: более рисковые могут попробовать взять чистую победу гостей.

Ставка: «МЮ» выиграет за 2,90.