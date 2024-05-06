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    «Кристал Пэлас» — «Манчестер Юнайтед». Ставка (к. 2.17) и прогноз на чемпионат Англии 6 мая 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Кристал Пэлас» — «Манчестер Юнайтед»
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    Маркус Рэшфорд
    6 мая в 36-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Кристал Пэлас» и «Манчестер Юнайтед». Начало игры — в 22:00 мск. «Кристал Пэлас» — «Манчестер Юнайтед»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 06 Мая 2024 года

    «Кристал Пэлас»

    Турнирное положение: сейчас «Кристал Пэлас» располагается на 14-м месте в таблице АПЛ с 40 очками и может уже не переживать за сохранение прописки в элитном дивизионе.

    Последние матчи: в предыдущем матче команда Оливера Гласнера сыграла вничью с «Фулхэмом» (1:1). Причем, была близка к поражению, но на исходе матч шикарный удар из-за пределов штрафной удался Джеффри Шлуппу.

    Кристал Пэлас — Манчестер Юнайтед: коэффициенты букмекеров

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    Ранее «Кристал Пэлас» обыграл на своем поле «Ньюкасл» со счетом 2:0 и разгромил «Вест Хэм» (5:2).

    Все прогнозы на АПЛ

    Не сыграют: травмированы три ведущих игрока: защитник Геи, полузащитник Дукуре и вратарь Джонстон.

    Состояние команды: после назначения Оливера Гласнера происходит постепенная трансформация игрового стиля команда, она стала играть более компактно, в три центральных защитника, да и очков стало заметно больше после назначения австрийца.

    «Манчестер Юнайтед»

    Турнирное положение: сейчас «Манчестер Юнайтед» идет на седьмом месте в чемпионате Англии с 54 очками и продолжает бороться за попадание в еврокубки на следующий сезон.

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    • Последние матчи: в прошлой игре команда Эрика тен Хага сыграли вничью с «Бернли», упустив победу на 88-й минуте. Единственный мяч в составе манкунианцев на счету бразильца Антони.

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    До этого «Манчестер Юнайтед» обыграл «Шеффилд Юнайтед» (4:2) и сыграл вничью в гостях с «Борнмутом».

    Не сыграют: травмированы Эванс, Варан, Шоу, Мактоминей, Маласия, все они игроки оборонительного плана.

    Состояние команды: команда находится сейчас не в лучшем состоянии, вокруг нее продолжают циркулировать слухи об изменениях после окончания сезона, что не добавляет стабильности футболистам.

    Статистика для ставок

    • В первом круге выиграл «Кристал Пэлас» со счетом 1:0

    • В прошлом сезоне «МЮ» оба раза был сильнее (2:1, 3:0)

    • «Кристал Пэлас» и «МЮ» идут серией из 4-х матчей без поражений

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на победу «Кристал Пэлас» дают 2,34, а на «МЮ» — 2,90, ничью букмекеры оценивают в 3,90.

    Тотал меньше 3,5 идет за 1,69, а тотал больше 3,5 можно взять 2,33.

    Прогноз: в прошлом туре «Кристал Пэласу» немного повезло, он должен был проиграть, но вырвал очко. «МЮ» играл гораздо лучше «Бернли», но не смог победить. Фортуна должна вернуть долг манкунианцам в этом матче, по уровню состава команды сравнивать нет смысла, он гораздо выше у «МЮ». Странно видеть их аутсайдерами с точки зрения котировок.

    Ставка: победа «МЮ» с форой за 2,17.

    Прогноз: более рисковые могут попробовать взять чистую победу гостей.

    Ставка: «МЮ» выиграет за 2,90.

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    Ставка и прогноз на матч «Кристал Пэлас» — «Манчестер Юнайтед» с коэффициентом 2.17. Дата матча: 06.05.2024. Прогнозы на футбол. «Манчестер Юнайтед» обязан подтвердить свое реноме
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