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    «Динамо» в результативной концовке вырвало победу у «Сочи»

    «Динамо» — «Сочи»: счет матча 3:2, обзор матча

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    В матче 27-го тура российской Премьер-лиги «Динамо» в родных стенах вырвало победу у «Сочи» со счетом 3:2.

    Константин Тюкавин
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    Константин Тюкавин

    На голы Константина Тюкавина, Бителло и Николаса Нгамале гости ответили точными ударами Сауля Гуарирапы и Игнасио Сааведры.

    Отметим, что команды выдали результативную концовку, поскольку еще на 83-й минуте счет был 1:0, а «Динамо» смогло вырвать победу только на 95-й минуте.

    Футбол. Россия. Премьер-лига
    Динамо — Сочи 3:2
    Голы: 1:0 Константин Тюкавин (53'), 1:1 Guarirapa S. (83'), 2:1 Bitello (85'), 2:2 Saavedra I. (90'), 3:2 Муми Нгамал (90+5') Динамо: Игорь Лещук, Фабиан Бальбуэна, Роберто Фернандес, Сергей Паршивлюк, Диего Лаксальт, Элазар Даса, Луис Чавес, Хорхе Карраскаль, Даниил Фомин, Константин Тюкавин, Bitello Сочи: Кирилл Заика, Дмитрий Чистяков, Артём Макарчук, Кирилл Кравцов, Алексей Сутормин, Rudakov M., Marcelo Alves, Saavedra I., Cordova S., Guarirapa S., Jukic A. Предупреждения: Фабиан Бальбуэна (13'), Дмитрий Чистяков (57'), Bitello (87')

    Календарь и таблица РПЛ

    Таким образом, «Динамо» догнало «Зенит» и «Краснодар» в турнирной таблице РПЛ — у этих команд по 50 очков. «Сочи» с 21 баллом идет на последнем месте в таблице чемпионата.

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