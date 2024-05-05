«Динамо» — «Сочи»: счет матча 3:2, обзор матча

В матче 27-го тура российской Премьер-лигив родных стенах вырвало победу усо счетом 3:2.

На голы Константина Тюкавина, Бителло и Николаса Нгамале гости ответили точными ударами Сауля Гуарирапы и Игнасио Сааведры.

Отметим, что команды выдали результативную концовку, поскольку еще на 83-й минуте счет был 1:0, а «Динамо» смогло вырвать победу только на 95-й минуте.

Футбол. Россия. Премьер-лига Динамо — Сочи 3:2 Голы: 1:0 Константин Тюкавин (53'), 1:1 Guarirapa S. (83'), 2:1 Bitello (85'), 2:2 Saavedra I. (90'), 3:2 Муми Нгамал (90+5') Динамо: Игорь Лещук, Фабиан Бальбуэна, Роберто Фернандес, Сергей Паршивлюк, Диего Лаксальт, Элазар Даса, Луис Чавес, Хорхе Карраскаль, Даниил Фомин, Константин Тюкавин, Bitello Сочи: Кирилл Заика, Дмитрий Чистяков, Артём Макарчук, Кирилл Кравцов, Алексей Сутормин, Rudakov M., Marcelo Alves, Saavedra I., Cordova S., Guarirapa S., Jukic A. Предупреждения: Фабиан Бальбуэна (13'), Дмитрий Чистяков (57'), Bitello (87')

Календарь и таблица РПЛ

Таким образом, «Динамо» догнало «Зенит» и «Краснодар» в турнирной таблице РПЛ — у этих команд по 50 очков. «Сочи» с 21 баллом идет на последнем месте в таблице чемпионата.