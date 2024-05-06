В 35-м туре итальянской Серии А «Удинезе» на своем поле сыграет против «Наполи». Поединок состоится 6 мая и начнется в 21:45 мск. «Удинезе» — «Наполи»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Удинезе»

Турнирное положение: За четыре тура до конца чемпионата «Удинезе» борется за выживание. С 29-ю очками клуб находится на 18-м месте в таблице Серии А.

«Удинезе» за весь чемпионат добыл 4 победы, 17 раз сыграл вничью и потерпел 13 поражений. Разница мячей составляет 32:51.

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Последние матчи: «Удинезе» провалил апрель. Из пяти матчей команда не выиграла ни одного.

Ранее «Удинезе» уступил «Интеру», «Вероне» и «Роме». Безвыигрышная серия клуба составляет шесть матчей.

Не сыграют: Паеро, Перес (дисквалификации). Делофеу, Эбосс, Ловрич (травмы).

Календарь и таблица Серии А

Состояние команды: «Удинезе» нужно срочно прибавлять, чтобы сохранить прописку в элитном дивизионе. Концовка сезона будет крайне непростой.

В Серии А «Удинезе» дома не выигрывал очень давно. Последняя победа зафиксирована еще в 2023 году. 30 декабря команда в родных стенах взяла верх над «Болоньей» со счетом 3:0.

«Наполи»

Турнирное положение: На текущий момент в таблице Серии А клуб из Неаполя с 50 очками идет девятым. Отставание от топ-5 составляет 9 очков.

«Наполи» выиграл 13 игр из 34 проведенных, 11 матчей свел вничью и 10 раз уступил, разница забитых и пропущенных составляет 52:43.

Последние матчи: «Наполи» в апреле провел четыре матча в Серии А. Но результаты могли быть лучше.

Неаполитанцы отпраздновали только одну победу — над «Монцей» со счетом 2:1. Кроме того, команда уступила «Эмполи» (0:1), который ведет борьбу за выживание.

Не сыграют: Ррахмани (дисквалификация).

Состояние команды: «Наполи» обосновался в середине таблицы. Следующий сезон команда проведет без еврокубков.

Ранее СМИ писали, что с нового сезона у неаполитанцев будет новый тренер. Ожидается, что клуб возглавит Стефано Пиоли. Контракт рассчитан по схеме «2+1».

В первом круге у «Наполи» в домашней встрече с «Удинезе» не возникло никаких проблем. Соперник был разгромлен со счетом 4:1.

Статистика для ставок

«Удинезе» не выигрывает дома в Серии А с 30 декабря 2023 года

«Наполи» в апреле одержал только одну победу

В первом круге неаполитанцы дома разгромили «Удинезе» со счетом 4:1

Прогноз и ставки

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Наполи» — 2.01, выигрыш «Удинезе» — 3.80, ничья — 3.75.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.86 и 1.92 соответственно.

Прогноз: «Наполи» нацелен завершить сезон на мажорной ноте. По своему классу команда превосходит соперника. Гости должны завоевать три очка.

Рекомендуемая ставка: победа «Наполи» за 2.01.

Прогноз: «Удинезе» борется за выживание, поэтому команда будет рисковать и идти вперед. «Наполи» может наказать хозяев на контратаках. Намечается результативная игра.

Ставка: ТБ 2.5 гола за 1.86.