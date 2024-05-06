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    Гости завоюют три очка

    «Удинезе» — «Наполи». Ставка (к. 2.01) и прогноз на футбол, чемпионат Италии, 6 мая 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Удинезе» — «Наполи»
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    Хвича Кварацхелия
    В 35-м туре итальянской Серии А «Удинезе» на своем поле сыграет против «Наполи». Поединок состоится 6 мая и начнется в 21:45 мск. «Удинезе» — «Наполи»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 06 Мая 2024 года
    Удинезе
  • Удине
    •  Удинезе 21:45 Наполи Наполи
  • Неаполь
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    «Удинезе»

    Турнирное положение: За четыре тура до конца чемпионата «Удинезе» борется за выживание. С 29-ю очками клуб находится на 18-м месте в таблице Серии А.

    «Удинезе» за весь чемпионат добыл 4 победы, 17 раз сыграл вничью и потерпел 13 поражений. Разница мячей составляет 32:51.

    Удинезе — Наполи: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: «Удинезе» провалил апрель. Из пяти матчей команда не выиграла ни одного.

    Ранее «Удинезе» уступил «Интеру», «Вероне» и «Роме». Безвыигрышная серия клуба составляет шесть матчей.

    Не сыграют: Паеро, Перес (дисквалификации). Делофеу, Эбосс, Ловрич (травмы).

    Календарь и таблица Серии А

    Состояние команды: «Удинезе» нужно срочно прибавлять, чтобы сохранить прописку в элитном дивизионе. Концовка сезона будет крайне непростой.

    В Серии А «Удинезе» дома не выигрывал очень давно. Последняя победа зафиксирована еще в 2023 году. 30 декабря команда в родных стенах взяла верх над «Болоньей» со счетом 3:0.

    «Наполи»

    Турнирное положение: На текущий момент в таблице Серии А клуб из Неаполя с 50 очками идет девятым. Отставание от топ-5 составляет 9 очков.

    «Наполи» выиграл 13 игр из 34 проведенных, 11 матчей свел вничью и 10 раз уступил, разница забитых и пропущенных составляет 52:43.

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    • Последние матчи: «Наполи» в апреле провел четыре матча в Серии А. Но результаты могли быть лучше.

    Неаполитанцы отпраздновали только одну победу — над «Монцей» со счетом 2:1. Кроме того, команда уступила «Эмполи» (0:1), который ведет борьбу за выживание.

    Не сыграют: Ррахмани (дисквалификация).

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    Состояние команды: «Наполи» обосновался в середине таблицы. Следующий сезон команда проведет без еврокубков.

    Ранее СМИ писали, что с нового сезона у неаполитанцев будет новый тренер. Ожидается, что клуб возглавит Стефано Пиоли. Контракт рассчитан по схеме «2+1».

    В первом круге у «Наполи» в домашней встрече с «Удинезе» не возникло никаких проблем. Соперник был разгромлен со счетом 4:1.

    Статистика для ставок

    • «Удинезе» не выигрывает дома в Серии А с 30 декабря 2023 года

    • «Наполи» в апреле одержал только одну победу

    • В первом круге неаполитанцы дома разгромили «Удинезе» со счетом 4:1

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Наполи» — 2.01, выигрыш «Удинезе» — 3.80, ничья — 3.75.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.86 и 1.92 соответственно.

    Прогноз: «Наполи» нацелен завершить сезон на мажорной ноте. По своему классу команда превосходит соперника. Гости должны завоевать три очка.

    Рекомендуемая ставка: победа «Наполи» за 2.01.

    Прогноз: «Удинезе» борется за выживание, поэтому команда будет рисковать и идти вперед. «Наполи» может наказать хозяев на контратаках. Намечается результативная игра.

    Ставка: ТБ 2.5 гола за 1.86.

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    Ставка и прогноз на матч «Удинезе» — «Наполи» с коэффициентом 2.01. Дата матча: 06.05.2024. Прогнозы на футбол. Гости завоюют три очка
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