1-й тайм Астон Вилла — ЧелсиОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Коул Палмер«Астон Вилла» — «Челси». Онлайн
  • 22:16
    • Личка: Если будет хорошее предложение по Тюкавину из Европы, то нужно пойти навстречу
  • 21:29
    • «Байер» вырвал ничью в матче со «Штутгартом»
    Все новости спорта

    Пиоли: Атмосфера была странной, наши болельщики нас не поддерживали

    Футбол Календарь Серии А Прогнозы на Серию А Серия A Футбол Италии Милан Ювентус
    Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли высказался о матче против «Ювентуса» (0:0).

    Стефано Пиоли
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Стефано Пиоли

    «Сейчас у нас непростой период, поэтому меня обнадеживают дух самопожертвования и страсть в матче с командой, которая хотела приблизиться к нам в таблице и которая способна доставить нам неприятности.

    Конечно, мы способны лучше отдавать последние передачи, но мы шли на жертвы, чтобы добиться этого результата, и меня очень порадовало выступление игроков.

    Атмосфера была странной, наши болельщики нас не поддерживали. Но мы боролись до конца, и это хорошая реакция.

    Мы должны работать с желанием преуспевать до самого конца, мы должны защищать эту футболку, у нас фанаты по всему миру. Мы должны добиваться успеха — таков наш долг перед собой, клубом и всеми людьми.

    Думаю, в первом тайме мы сыграли очень хорошо. Затем "Юве" бросил в бой много форвардов и прижал нас к воротам, но мы оборонялись с огромной решимостью, потому что знали, что избежать сегодня поражения — это будет хороший результат.

    Конечно, в этом сезоне мы допускали ошибки, он мог бы сложиться лучше, но то, что мы сильно отстали от "Интера" и при этом все равно идем вторыми, означает, что "нерадзурри" добились чего-то выдающегося, а остальные команды просто хуже.

    У нас были некоторые сложности, но у этого состава есть потенциал для того, чтобы преуспевать и быть героями в любом случае», — цитирует Пиоли Football Italia.

    Таким образом, позиции команд остались прежними: «Милан» (70 очков) — второй, «Ювентус» (65 очков) — третий.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Баски дадут «мастрасникам»
  • «Атлетико» — «Атлетик». Прогноз и ставки
  • 1.85
    •
  • «Челси» с треском проиграет на поле «Астон Виллы»?
  • «Астон Вилла» — «Челси». Прогноз и ставки
  • 2.23
    •
  • «ПСЖ» и «Гавр» забьют друг другу
  • «ПСЖ» — «Гавр». Прогноз и ставки
  • 1.95
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.41
  • Экспресс дня 28 апреля
  • Завтра в 19:30
    •  1.85
  • Прогноз на матч Атлетико — Атлетик
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.23
  • Прогноз на матч Астон Вилла — Челси
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч ПСЖ — Гавр
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Динамо — Зенит
  • Футбол
  • Завтра в 19:15
    •  1.95
  • Прогноз на матч Ноттингем Форест — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Завтра в 18:30
    •  3.10
  • Прогноз на матч Наполи — Рома
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  3.70
  • Прогноз на матч Лион — Монако
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Балтика — ЦСКА
  • Футбол
  • Завтра в 21:30
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры