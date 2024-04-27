Пиоли: Атмосфера была странной, наши болельщики нас не поддерживали

Главный тренервысказался о матче против(0:0).

«Сейчас у нас непростой период, поэтому меня обнадеживают дух самопожертвования и страсть в матче с командой, которая хотела приблизиться к нам в таблице и которая способна доставить нам неприятности.

Конечно, мы способны лучше отдавать последние передачи, но мы шли на жертвы, чтобы добиться этого результата, и меня очень порадовало выступление игроков.

Атмосфера была странной, наши болельщики нас не поддерживали. Но мы боролись до конца, и это хорошая реакция.

Мы должны работать с желанием преуспевать до самого конца, мы должны защищать эту футболку, у нас фанаты по всему миру. Мы должны добиваться успеха — таков наш долг перед собой, клубом и всеми людьми.

Думаю, в первом тайме мы сыграли очень хорошо. Затем "Юве" бросил в бой много форвардов и прижал нас к воротам, но мы оборонялись с огромной решимостью, потому что знали, что избежать сегодня поражения — это будет хороший результат.

Конечно, в этом сезоне мы допускали ошибки, он мог бы сложиться лучше, но то, что мы сильно отстали от "Интера" и при этом все равно идем вторыми, означает, что "нерадзурри" добились чего-то выдающегося, а остальные команды просто хуже.

У нас были некоторые сложности, но у этого состава есть потенциал для того, чтобы преуспевать и быть героями в любом случае», — цитирует Пиоли Football Italia.

Таким образом, позиции команд остались прежними: «Милан» (70 очков) — второй, «Ювентус» (65 очков) — третий.