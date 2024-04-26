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    Аршавин: «Спартак» играл организованно, в обороне надежно

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    Экс-игрок «Зенита» Андрей Аршавин заявил, что «Спартак» был ближе к победе в матче 21-го тура РПЛ с ЦСКА (0:0).

    «Спартак»
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    «Спартак»

    «Московский "Спартак" играл организованно, в обороне надёжно. Были бы чуть удачливее, то, может быть, и забили бы. Почему "Спартак" не смог вскрыть оборону соперника? Хорошо играла оборона ЦСКА. Практически всегда справлялась, а когда не справлялась — фолили», — приводит слова Аршавина РБК.

    Календарь и таблица РПЛ

    «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 39 очков за 25 матчей. ЦСКА располагается на седьмой строчке, заработав 38 очков. Турнирную таблицу чемпионата России возглавляет «Зенит», у которого 50 очков.

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