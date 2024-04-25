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    Заболотный: Игра со «Спартаком» — одна из основополагающих в имиджевом плане

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    Нападающий ЦСКА Антон Заболотный поделился ожиданиями от матча РПЛ против «Спартака».

    Антон Заболотный
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    Антон Заболотный

    «Сезон состоит из 30 игр плюс кубковые встречи. Самое важное, как ты смотришься на всей дистанции. Один матч, возможно, покажет преимущество одной из команд на определенном этапе, но мастеровитая команда, команда-победитель складывается только на дистанции. Чем ровнее ты пройдешь сезон, тем больше шансов на победу в чемпионате.

    Игра со "Спартаком", конечно, одна из основополагающих в имиджевом плане. Нам нужно набирать свои очки, а турнирная таблица в конце сезона уже все расставит по своим местам.

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    • Когда выходишь против такого соперника, как "Спартак", матч приобретает особое значение. Никакие другие 28 игр не могут встать в один ряд по накалу с двумя дерби. Но на предыдущий вопрос я отвечал как человек, который хочет видеть ЦСКА только на самых высоких местах.

    Если брать наш предстоящий матч, то накал точно будет максимально высокий. Безусловно, одна из важнейших игр сезона.», — приводит слова Заболотного пресс-служба «армейцев».

    Специальный прогноз LiveSport.Ru на матч ЦСКА — «Спартак»

    В предстоящем матче ЦСКА не помогут центральные защитники Виллиан Роша и Игорь Дивеев, а также полузащитник Аббосбек Файзуллаев.

    Матч ЦСКА — «Спартак» пройдет 25 апреля, начало — в 20:30 мск.

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