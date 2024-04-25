Семин: Отсутствие ключевых игроков может помочь ЦСКА в матче со «Спартаком»

Юрий Семин Фото: globallookpress.com
«Отсутствие ключевых игроков у ЦСКА не должно ни на что повлиять, потому что игроки, которые играют меньше, ждут матча со "Спартаком", хотят себя проявить и показать наилучшим образом. Это может сыграть положительную роль для ЦСКА.
В целом матчи "Спартака" и ЦСКА всегда проходят очень напряженно. Думаю, эта игра будет такой же. Предсказать победителя очень сложно», — приводит слова Семина «Матч ТВ».
Специальный прогноз LiveSport.Ru на матч ЦСКА — «Спартак»
В предстоящем матче ЦСКА не помогут центральные защитники Виллиан Роша и Игорь Дивеев, а также полузащитник Аббосбек Файзуллаев.
Матч ЦСКА — «Спартак» пройдет 25 апреля, начало — в 20:30 мск.