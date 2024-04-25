Семин: Отсутствие ключевых игроков может помочь ЦСКА в матче со «Спартаком»

Известный тренерподелился ожиданиями от матча РПЛ между

«Отсутствие ключевых игроков у ЦСКА не должно ни на что повлиять, потому что игроки, которые играют меньше, ждут матча со "Спартаком", хотят себя проявить и показать наилучшим образом. Это может сыграть положительную роль для ЦСКА.

В целом матчи "Спартака" и ЦСКА всегда проходят очень напряженно. Думаю, эта игра будет такой же. Предсказать победителя очень сложно», — приводит слова Семина «Матч ТВ».

Специальный прогноз LiveSport.Ru на матч ЦСКА — «Спартак»

В предстоящем матче ЦСКА не помогут центральные защитники Виллиан Роша и Игорь Дивеев, а также полузащитник Аббосбек Файзуллаев.

Матч ЦСКА — «Спартак» пройдет 25 апреля, начало — в 20:30 мск.