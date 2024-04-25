Сергеев объяснил, почему «Зенит» проиграл «Рубину»

Нападающий «Зенита»прокомментировал поражение от(0:2) в домашнем матче РПЛ.

«Зенит» занимает первое место в таблице РПЛ, но после поражения от «Рубина» опережает «Краснодар» всего лишь на одно очко.

«Будем разбирать этот матч. В любом случае очень жаль, что проиграли, к тому же дома. И дали приблизиться к нам "Краснодару".

С другой стороны, без поражений, как известно, не бывает побед. Так что сделаем выводы на оставшиеся пять туров.

Жаль, что не забили быстрые голы в начале встречи — моменты были. Реализуй мы их, игра пошла бы иначе. Но это, что называется, навскидку.

Надо будет проанализировать причины более детально на холодную голову», — приводит слова Сергеева «Матч ТВ».