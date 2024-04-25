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    Сергеев объяснил, почему «Зенит» проиграл «Рубину»

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    Нападающий «Зенита» Иван Сергеев прокомментировал поражение от «Рубина» (0:2) в домашнем матче РПЛ.

    Иван Сергеев
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    Иван Сергеев

    «Зенит» занимает первое место в таблице РПЛ, но после поражения от «Рубина» опережает «Краснодар» всего лишь на одно очко.

    «Будем разбирать этот матч. В любом случае очень жаль, что проиграли, к тому же дома. И дали приблизиться к нам "Краснодару".

    С другой стороны, без поражений, как известно, не бывает побед. Так что сделаем выводы на оставшиеся пять туров.

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    • Жаль, что не забили быстрые голы в начале встречи — моменты были. Реализуй мы их, игра пошла бы иначе. Но это, что называется, навскидку.

    Надо будет проанализировать причины более детально на холодную голову», — приводит слова Сергеева «Матч ТВ».

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