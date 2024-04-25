Кобелев высказался о шансах «Краснодара» обойти «Зенит»

Бывший главный тренер «Динамо»поделился мнением о чемпионской гонке в РПЛ.

«Зенит» занимает первое место в таблице РПЛ, опережая «Краснодар» на одно очко.

«Сложно загадывать. Весной РПЛ настолько непредсказуемая! Например, про "Динамо" перед возобновлением чемпионата говорили, что бело-голубые в гонке. Теперь считают, что не в гонке.

Нижний мог преподнести сюрприз, отобрав очки у "Локо". Но железнодорожники вытащили игру. Все, как говорится, на тоненького.

"Крылья" — тоже не подарок. И я не уверен, кому еще будет легче в следующем туре: "Зениту" или "Краснодару". Никому три очка заранее не обещаны. И это здорово, что в чемпионате сохраняется такая интрига», — приводит слова Кобелева «Спорт-Экспресс».