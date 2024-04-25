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    Карпин: Ребята — молодцы, выдержали. Очень профессионально подошли к игре и заслужили результат

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    Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин высказался о матче против «Урала» (1:0).

    Валерий Карпин
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    Валерий Карпин

    «Я бы не сказал, что первый тайм был бессобытийный. Да, у наших ворот не было событий, за исключением пары угловых. Но было минимум два момента у нас. В первом тайме контроль был полностью за нашей командой.

    Во втором тайме у "Урала" стало больше получаться? Имеете в виду навал? Им терять‑то нечего, естественно. Да, было тяжело последние минуты. Это палка о двух концах, можно наваливаясь получить в свои ворота. Например, на последней минуте был момент у Щетинина. Ребята — молодцы, выдержали. Очень профессионально подошли к игре и заслужили результат», — цитирует Карпина «Матч ТВ».

    Календарь и таблица РПЛ

    В 26-м туре РПЛ «Ростов» примет «Оренбург», «Урал» отправится в гости к «Рубину».

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