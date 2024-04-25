Карпин: Ребята — молодцы, выдержали. Очень профессионально подошли к игре и заслужили результат

Главный тренервысказался о матче против(1:0).

«Я бы не сказал, что первый тайм был бессобытийный. Да, у наших ворот не было событий, за исключением пары угловых. Но было минимум два момента у нас. В первом тайме контроль был полностью за нашей командой.

Во втором тайме у "Урала" стало больше получаться? Имеете в виду навал? Им терять‑то нечего, естественно. Да, было тяжело последние минуты. Это палка о двух концах, можно наваливаясь получить в свои ворота. Например, на последней минуте был момент у Щетинина. Ребята — молодцы, выдержали. Очень профессионально подошли к игре и заслужили результат», — цитирует Карпина «Матч ТВ».

Календарь и таблица РПЛ

В 26-м туре РПЛ «Ростов» примет «Оренбург», «Урал» отправится в гости к «Рубину».