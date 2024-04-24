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    Источник: «Локомотив» определился с игроками, которые могут заменить Дзюбу

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    «Локомотив» не будет продлевать контракт с нападающим Артемом Дзюбой.

    Артем Дзюбу
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    Артем Дзюбу

    В «Локомотиве» подготовили шорт-лист нападающих, из которых будут выбирать форварда в летнее трансферное окно, сообщает «Чемпионат».

    По данным источника, в этот список попали Конате из «Ахмата», Шитов из «Крыльев Советов», Даку из «Рубина», Грулев из «Динамо», Голенков из «Ростова», Воробьев из «Оренбурга», Окоронкво из «Арсенала» и Тимошенко из «Родины».

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    • «В "Локомотиве" окончательно разочаровались в Дзюбе после его последних выходов на замену, поэтому решили искать форварда.

    Помимо вариантов на российском рынке, идёт изучение вариантов в Европе. Не исключено, что будет приобретено два игрока: из России и из Европы», — добавил источник издания.

    Контракт Дзюбы с «Локомотивом» рассчитан до июня 2024 года. В текущем сезоне он провел за «железнодорожников» 24 матча, забил четыре гола и сделал четыре результативные передачи.

    Сообщалось, что Дзюба может продолжить карьеру в китайском «Шанхай Шэньхуа», который возглавляет российский специалист Леонид Слуцкий.

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