Источник: «Локомотив» определился с игроками, которые могут заменить Дзюбу

не будет продлевать контракт с нападающим

В «Локомотиве» подготовили шорт-лист нападающих, из которых будут выбирать форварда в летнее трансферное окно, сообщает «Чемпионат».

По данным источника, в этот список попали Конате из «Ахмата», Шитов из «Крыльев Советов», Даку из «Рубина», Грулев из «Динамо», Голенков из «Ростова», Воробьев из «Оренбурга», Окоронкво из «Арсенала» и Тимошенко из «Родины».

«В "Локомотиве" окончательно разочаровались в Дзюбе после его последних выходов на замену, поэтому решили искать форварда.

Помимо вариантов на российском рынке, идёт изучение вариантов в Европе. Не исключено, что будет приобретено два игрока: из России и из Европы», — добавил источник издания.

Контракт Дзюбы с «Локомотивом» рассчитан до июня 2024 года. В текущем сезоне он провел за «железнодорожников» 24 матча, забил четыре гола и сделал четыре результативные передачи.

Сообщалось, что Дзюба может продолжить карьеру в китайском «Шанхай Шэньхуа», который возглавляет российский специалист Леонид Слуцкий.