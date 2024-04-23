Андрей Мостовой: Во время проверок VAR стою и мерзну

Полузащитник «Зенита»прокомментировал момент с неназначенным 11-метровым в ворота «Оренбурга» в матче 25-го тура РПЛ (1:0).

Напомним, на 78-й минуте мяч попал в руку игроку «Оренбурга», но главный арбитр Владислав Безбородов не стал назначать пенальти.

«Во‑первых, это продолжалось очень долго. И я не понимаю, почему у нас это происходит именно так. Бывает, по 10 минут стоишь и замерзаешь. Что касается самого момента, не знаю, какие там бывают трактовки. Я видел, что мяч попадает игроку за спину и в руку. Интересно, конечно, было бы узнать трактовку. Я, если честно, уже хотел пойти к 11-метровой отметке, готов был бить пенальти. И даже на этом уже стал сосредоточиваться. Но не назначили, из‑за чего, конечно, расстроен.

Арбитры теперь в таких ситуациях объявляют о своём решении на весь стадион? Думаю, российскому футболу надо быть новаторами. Начнём с этого (улыбается). Думаю, для зрителей это интересно, вообще, это что‑то новое и необычное. Хорошо, что такое внедряют», — приводит слова Мостового «Матч ТВ».

Календарь и таблица РПЛ

После 24 сыгранных матчей чемпионата России «Зенит» набрал 50 очков и возглавляет турнирную таблицу. После аналогичного количества игр РПЛ «Оренбург» заработал 26 очков и расположился на 12-й строчке.