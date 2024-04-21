Экс-тренер «Спартака» может возглавить «Баварию»

продолжает искать нового главного тренера в связи с предстоящим уходом из команды

По информации BILD, руководство мюнхенского клуба уже определилось с основными кандидатами на замену Тухелю.

Источник утверждает, что «Бавария» выбирает между Унаи Эмери и Роберто Де Дзерби.

Эмери, когда-то работавший в московском «Спартаке», в текущем сезоне возглавляет «Астон Виллу», а Де Дзерби — «Брайтон».

Ранее сообщалось, что «Бавария» ведет переговоры с Зинедином Зиданом.

«Бавария» впервые за 12 лет не смогла выиграть чемпионат Германии. В этом сезоне победителем досрочно стал леверкузенский «Байер».

Напомним, «Бавария» сыграет с мадридским «Реалом» в полуфинале Лиги чемпионов.