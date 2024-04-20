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    Гендиректор «Пари НН»: Понятно, что Юраном интересуются — это яркий и харизматичный тренер

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    Гендиректор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов прокомментировал возможный уход Сергея Юрана. СМИ пишут, что специалист может возглавить «Спартак».

    Сергей Юран
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    Сергей Юран

    «Очень много слухов и инсайдов. На данный момент клуб ни с кем не ведёт официальные переговоры. Но понятно, что Юраном интересуются — это яркий и харизматичный тренер. Очевидно, что он вызывает интерес в том числе и у клуба, за который раньше играл. С позиции клуба "Пари НН" скажу, что мы очень дорожим Сергеем Николаевичем и считаем его очень талантливым тренером.

    Сейчас далеко преждевременно говорить, что Сергей Николаевич однозначно уйдёт в "Спартак". Также отмечу, что "Пари НН" не останется без главного тренера. У клуба есть чёткая стратегия на пять-семь лет вперёд. У "Пари НН" однозначно будет главный тренер», — сказал Мелик-Гусейнов «Чемпионату».

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