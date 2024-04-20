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    «Эмполи» на своем поле обыграл «Наполи» в матче Серии А

    «Эмполи» — «Наполи»: счет матча 1:0, обзор гола

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    «Эмполи» одержал минимальную победу над «Наполи» (1:0) в матче 33-го тура Серии А.

    «Эмполи»
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    «Эмполи»

    Единственный гол хозяева забили уже на 4-й минуте встречи. Отличился нападающий команды Альберто Черри.

    Футбол. Италия. Серия А
    Эмполи — Наполи 1:0
    Гол: 1:0 Альберто Черри (4') Эмполи: Элия Каприле, Бартош Берешиньски, Себастьян Валюкевич, Себастьяно Луперто, Джузеппе Пеццелла (Либерато Кэкачей, 82'), Альберто Грасси (Симоне Бастони, 82'), Юссеф Мале, Якопо Фаццини (Шимон Журовский, 69'), Николо Камбьяги (Маттео Канчелльери, 69'), Эммануэль Гьяси, Альберто Черри (M'Baye Niang, 20') Наполи: Алекс Мерет, Натан (Паскуале Маццокки, 46'), Жуан Жесус, Лео Эстигор, Джованни Ди Лоренцо, Хвича Кварацхелия (Джакомо Распадори, 72'), Пётр Зелиньски, Станислав Лоботка, Андре Франк Замбо Ангисса (Джованни Симеоне, 89'), Виктор Осимхен, Маттео Политано (Сириль Нгонж, 72') Предупреждения: Жуан Жесус (37'), Джузеппе Пеццелла (54'), Бартош Берешиньски (58'), Сириль Нгонж (90 + 3')

    После этого матча «Эмполи» занимает 15-е место в таблице Серии А с 31-м очком в активе. «Наполи» располагается на 8-й позиции (49 баллов).

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