В 02:00 18.04.2024 начнётся онлайн-трансляция матчав чемпионате Бразилии по футболу (Серия А).

Последний матч: «Палмейрас» — «Интернасьонал» 3:0. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.

Для тех, кто делает ставки:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Палмейрас» — «Интернасьонал» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.75.

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