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    «Динамо» разгромило «Пари НН» и прервало серию поражений в РПЛ

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    Московское «Динамо» одержало победу над «Пари НН» в выездном матче 25-го тура чемпионата России.

    Константин Тюкавин
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    Константин Тюкавин

    Матч в Нижнем Новгороде завершился со счетом 4:1 в пользу «Динамо».

    Авторами забитых мячей в составе столичной команды стали Константин Тюкавин, Даниил Фомин, Роберто Фернандес и Бителло.

    Хорхе Карраскаль отметился результативными передачами в эпизодах с первым и вторым голом.

    Автором единственного гола хозяев поля стал Николай Калинский, реализовавший пенальти.

    «Динамо» прервало серию из трех поражений РПЛ. «Пари НН» проиграл четвертый матч подряд.

    Календарь и таблица РПЛ

    «Динамо» занимает третье место в турнирной таблице — 41 очко. «Пари НН» находится на десятой строчке — 28 очков.

    Футбол. Россия. Премьер-лига
    Пари НН — Динамо 1:4
    Голы: 0:1 Константин Тюкавин (31'), 0:2 Даниил Фомин (44'), 0:3 Роберто Фернандес (57'), 0:4 Bitello (66'), 1:4 (пенальти) (90') Пари НН: Артур Нигматуллин, Никита Каккоев, Виктор Александров, Дмитрий Тихий, Маттео Стаматов, Владислав Карапузов, Николай Калинский, Никита Ермаков, Александр Трошечкин, Glushchenkov K., Boselli J. Динамо: Антон Шунин, Фабиан Бальбуэна, Роберто Фернандес, Николас Маричал, Дмитрий Скопинцев, Луис Чавес, Муми Нгамал, Хорхе Карраскаль, Даниил Фомин, Константин Тюкавин, Bitello Предупреждение: Дмитрий Тихий (16')
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