18 апреля во втором туре бразильской Серии А «Палмейрас» на своем поле примет «Интернасьонал». Начало игры запланировано на 02:00 по мск. «Палмейрас» — «Интернасьонал»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Палмейрас»

Турнирное положение: В прошлом розыгрыше Серии А клуб из города Сан-Паулу выиграл золотые медали, которые стали для них 12 в истории.

Новый же чемпионат «Палмейрас» начал с гостевой победы над новичком «Виторией» со счетом 1:0, проведя единственный гол в первой половине первого тайма.

Последние матчи: «Поросята» смогли выиграть свои три последние встречи. Помимо «Витории», они обыграли в этот период «Сантос» 2:0 в финале Штата Паулисты и стали победителями турнира и уругвайский «Ливерпуль» 3:1 в Кубке Либертадорес.

Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных нет.

Все прогнозы на футбол

Состояние команды: «Зеленейшие» в новом сезоне отыграл 20 поединков в различных турнирах и проиграл в основное время в них только раз. А за прошедшие 11 встреч «Палмейрас» смог победить в восьми из них, не забив за этот период только в одном случае.

«Интернасьонал»

Турнирное положение: Клуб из города Порту-Алегри в минувшем сезоне финишировал на девятой строке и получил билет в Южноамериканский кубок.

Новый же розыгрыш Серии А «Интернасьонал» начал с домашней волевой виктории над «Байей» со счетом 2:1.

Последние матчи: «Колорадос» смогли выиграть в своем предыдущем поединке. Перед эти де они четыре поединка подряд завершали вничью. Причем три из них были со счетом 0:0.

Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных нет.

Состояние команды: «Интернасьонал» в новом сезоне провел 19 встреч в различных турнирах и проиграл в основное время только в одном из них. Еще пять игр он свел вничью и отпраздновал 13 викторий. Причем в 12 поединках данного период коллектив сохранял свои ворота на замке.

Статистика для ставок

У «Палмейраса» 6-матчевая домашняя победная серия

«Интернасьонал» в гостях не проигрывает в восьми кряду, выиграв шесть из них

«Палмейрас» на своем поле выиграл у «Интернасьоналя» в четырех из пяти последних очных встреч

Прогноз и ставки

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Палмейраса» — 1.75, победа «Интернасьоналя» — 5.30, ничья — 3.70.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.15 и 1.78 соответственно.

Прогноз: Прогнозируем, что «Палмейрас» на своем поле обыграет «Интернасьонал», ведь «поросята» в родных стенах успешно выступают против предстоящего противника.

Рекомендуемая ставка: победа «Палмейраса» за 1.75.

Прогноз: И также еще ставим здесь на количество забитых мячей на уровне 2-3 гола, так как зачастую в очных встречах именно столько результативных действий демонстрируют соперники.

Ставка: в матче будет забито 2-3 гола за 1.86.