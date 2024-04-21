«Зенит» — «Оренбург»: счет матча 1:0, обзор гола

Клаудиньо Фото: globallookpress.com
Судьбу противостояния решил единственный забитый мяч, автором которого стал Клаудиньо с передачи Матео Кассьерры.
Футбол. Россия. Премьер-лига
Зенит — Оренбург 1:0
Гол: 1:0 Клаудиньо (23') Зенит: Михаил Кержаков, Вячеслав Караваев, Страхиня Эракович, Нуралы Алип, Вендел, Вильмар Барриос, Клаудиньо, Артур, Педро Энрике, Матео Кассьерра, Nino Оренбург: Николай Сысуев, Матиас Перес, Данила Хотулёв, Лео Гогличидз, Максим Сидоров, Габриэль Флорентин, Лукас Вера, Иван Башич, Дмитрий Воробьёв, Брайан Мансилья, Thompson J. Предупреждения: Матиас Перес (45'), Лео Гогличидз (55'), Максим Сидоров (66')
«Зенит» с 50 очками продолжает лидировать в РПЛ. «Оренбург» с 26 пунктами остается 12-м в турнирной таблице.