22 апреля в 3-м туре чемпионата Бразилии по футболу сыграют «Атлетико Гойаненсе» и «Сан-Паулу». Начало игры — в 00:30 мск. «Атлетико Гойаненсе» — «Сан-Паулу»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Атлетико Гойаненсе»

Турнирное положение: «Атлетико Гойаненсе» стартовал в чемпионате крайне неудачно. Команда явно будет сражаться лишь за выживание.

При этом «Атлетико Гойаненсе» в двух турах забил всего 1 мяч. А вот в свои ворота команда пропустила трижды.

Последние матчи: старт чемпионата Бразилии команда явно не может записать себе в актив. «Атлетико Гойаненсе» уступил «Фламенго» (1:2).

После того команда с минимальным счетом проиграла «Ботафого». Да и сама игра «Атлетико Гойаненсе» вызывает вопросы.

Зато чемпионат своего штата команда выиграла. В финале дважды была обыграна «Вила Нова» (2:0, 3:1).

Не сыграют: Травмированных нет.

Все прогнозы на футбол

Состояние команды: Пока что команда никак не впишется в сезон. Хотя в кадровом аспекте у «Атлетико Гойаненсе» полная идиллия.

Матчи против «Сан-Паулу» для команды складываются традиционно неудачно. Из 5 последних очных поединков «Атлетико Гойаненсе» победил 1 раз при 4 коллизиях.

Очевидно, что хозяева постараются разжиться первыми баллами. «Атлетико Гойаненсе» явно будет искать счастья в атаке.

«Сан-Паулу»

Турнирное положение: «Сан-Паулу» стартовал в чемпионате крайне неудовлетворительно. По итогам двух туров команда занимает 18 место в турнирной таблице.

Притом, что «Сан-Паулу» в двух турах не смог взять ни одного точка. Да и оборона дала результативный сбой уже 4 раза.

Последние матчи: в стартовом туре бразильского чемпионата команда проиграла. Дома она уступила «Форталезе» со счетом 1:2.

Во втором туре чемпионата команду снова ждало разочарование. «Сан-Паулу» с таким же счетом уступил «Фламенго».

«Сан-Паулу» в первых матчах еще и не везло. Да и в Кубке Либертадорес команда набрала всего 3 очка в двух матчах.

Не сыграют: Травмированных нет.

Состояние команды: на нынешнем отрезке «Сан-Паулу» выглядит неубедительно. Команда явно намерена прервать серию своих неудач.

Причем последний раз команда проигрывала «Атлетико Гойаненсе» почти полтора года назад. Да и сейчас гости постараются сыграть на своих козырях.

Притом, что «Сан-Паулу» обладает довольно-таки приличным подбором игроков. Тем не менее, команда явно способна прибавить.

Наверняка гости будут действовать максимально агрессивно в атаке. «Сан-Паулу» явно сильнее оппонента, да и пора бы начинать выбираться из низов таблицы.

Статистика для ставок

«Атлетико Гойаненсе» полтора года не обыгрывает «Сан-Паулу»

Две последних очных встречи соперников завершились победами «Сан-Паулу»

«Сан-Паулу» пропустил 4 мяча в 2 стартовых турах чемпионата

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Сан-Паулу» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.49. Ничья оценена в 3.20, а победа оппонента — в скромные 2.96.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.33 и 1.61.

Прогноз: «Атлетико Гойаненсе» испытывает явные сложности в плане реализации.

«Сан-Паулу» явно намерен улучшить свое турнирное положение, к тому же имеет неплохой подбор атакующих исполнителей.

Ставка: Победа «Сан-Паулу» за 2.49.

Прогноз: более рискованный прогноз, что соперники на двоих настреляют более 2 мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.33