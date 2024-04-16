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    Источник: Руководство «Аякса» хочет вернуть тен Хага

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    Боссы «Аякса» мечтают вернуть главного тренера «Манчестер Юнайтед» Эрика тен Хага в клуб. Об этом сообщает журналист Майк Вервей.

    Эрик тен Хаг
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    Эрик тен Хаг

    Стало известно, что руководство «Аякса» предложит контракт тен Хагу. В случае, если специалист откажет клубу, у боссов есть еще 3 варианта на пост главного тренера.

    Напомним, что тен Хаг уже возглавлял «Аякс». Специалист стал главным тренером «Манчестер Юнайтед» в 2022-м году. Действующий контракт тен Хага с клубом рассчитан до лета 2025-го года.

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