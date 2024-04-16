Источник: Руководство «Аякса» хочет вернуть тен Хага

Боссымечтают вернуть главного тренерав клуб. Об этом сообщает журналист

Стало известно, что руководство «Аякса» предложит контракт тен Хагу. В случае, если специалист откажет клубу, у боссов есть еще 3 варианта на пост главного тренера.

Напомним, что тен Хаг уже возглавлял «Аякс». Специалист стал главным тренером «Манчестер Юнайтед» в 2022-м году. Действующий контракт тен Хага с клубом рассчитан до лета 2025-го года.

В нынешнем сезоне «манкунианцы» занимают 7-е место в таблице АПЛ с 50-ю очками в активе, отставая от зоны еврокубков на 10 баллов.