Дьяков: «Спартаку» можно попробовать что-то новое в матче с «Зенитом»

Бывший футболистподелился ожиданиями от матча 1/2 финала Пути РПЛ Кубка России

«В матче с "Зенитом" у "Спартака" будут какие-то изменения. При смене тренера должно что-то меняться. Если новый тренер продолжит тот же тренировочный процесс, будет ставить тот же состав и будет то же виденье футбола, то у "Спартака" ничего не поменяется. Футболисты, которые находятся в чехле, при новом тренере должны откопать себя из чехла и должны быть готовы выйти на поле в ближайшей игре.

"Спартаку" терять нечего. Первый матч проигран, а в ответной игре можно попробовать что-то новое, что может принести результат», — цитирует Дьякова «Чемпионат».

Игра между командами состоится 17 апреля в Санкт-Петербурге. Начало — в 19.30 мск. В первой встрече «Зенит» выиграл со счетом 2:1.