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    Дьяков: «Спартаку» можно попробовать что-то новое в матче с «Зенитом»

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    Бывший футболист Виталий Дьяков поделился ожиданиями от матча 1/2 финала Пути РПЛ Кубка России «Зенит» — «Спартак».

    Александр Соболев («Спартак»)
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    Александр Соболев («Спартак»)

    «В матче с "Зенитом" у "Спартака" будут какие-то изменения. При смене тренера должно что-то меняться. Если новый тренер продолжит тот же тренировочный процесс, будет ставить тот же состав и будет то же виденье футбола, то у "Спартака" ничего не поменяется. Футболисты, которые находятся в чехле, при новом тренере должны откопать себя из чехла и должны быть готовы выйти на поле в ближайшей игре.

    "Спартаку" терять нечего. Первый матч проигран, а в ответной игре можно попробовать что-то новое, что может принести результат», — цитирует Дьякова «Чемпионат».

    Игра между командами состоится 17 апреля в Санкт-Петербурге. Начало — в 19.30 мск. В первой встрече «Зенит» выиграл со счетом 2:1.

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