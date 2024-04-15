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    Невилл оценил игру Жезуса в матче с «Астон Виллой»

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    Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл жестко высказался об игре бразильского форварда «Арсенала» Габриэл Жезуса в матче 33-го тура английской Премьер-лиги с «Астон Виллой» (0:2).

    Гари Невилл
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    Гари Невилл

    «Мне нравится Габриэл Жезус как игрок, я просто обожаю его за энергию, прессинг и старание, мне нравится это в форвардах. Но на этом уровне мы, вероятно, поняли, почему на позиции центрфорварда последние пять-шесть туров играл Кай Хаверц — он даёт немного больше точности и уверенности.

    Мне просто показалось, что именно этого не хватило "Арсеналу" в первом тайме — точности и уверенности, потому что в заключительной трети они были несовершенны из-за игры Жезуса», — сказал Невилл в эфире Sky Sports.

    В нынешнем сезоне Жезус провел во всех турнирах за клуб 30 матчей, в которых забил восемь мячей и отдал шесть голевых передач.

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