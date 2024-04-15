2-й таймЧелси — ЭвертонОнлайн
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    «Челси» уничтожил на своем поле «Эвертон»

    «Челси» — «Эвертон»: счет матча 6:0 (4:0), обзор голов

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    Лондонский «Челси» не оставил никаких шансов в домашнем матче «Эвертону», разгромив его со счетом 6:0.

    Коул Палмер
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    Коул Палмер

    Уже в первом тайме «аристократы» забили четыре мяча. Хет-трик оформил Коул Палмер, также отличился Никлас Джексон.

    В середине второго тайма Коул Палмер сделал покер, реализовав пенальти. Точку в матче в компенсированное время поставил 20-летний защитник Алфи Гилкрист, для него это первый забитый мяч в АПЛ.

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Челси — Эвертон 6:0
    Голы: 1:0 Коул Палмер (13'), 2:0 Коул Палмер (18'), 3:0 Коул Палмер (29'), 4:0 Николас Джексон (44'), 5:0 Коул Палмер (пенальти) (64'), 6:0 Алфи Гилкрист (90') Челси: Джордже Петрович, Мало Гюсто (Алфи Гилкрист, 88'), Тьяго Силва, Марк Кукурелья, Трево Чалоба, Мойсес Кайседо, Конор Галлахер, Коул Палмер (Чезаре Казадей, 80'), Чуквунонсо Мадуэке (Карни Чуквуэмека, 72'), Михаил Мудрик (Бен Чилвел, 80'), Николас Джексон (Дейвид Вашингтон, 88') Эвертон: Бету, Джордан Пикфорд, Эшли Янг, Виталий Миколенко, Джеррэд Брэнтуэйт (Майкл Кин, 57'), Джеймс Тарковски, Шеймус Коулман (Нэйтан Паттерсон, 46'), Абдулайе Дукуре, Амаду Онана (Андре Гомеш, 46'), Джеймс Гарнер (Джек Харрисон, 46'), Дуайт Макнил Предупреждения: Джеймс Гарнер (28'), Эшли Янг (36'), Михаил Мудрик (40'), Джеймс Тарковски (52'), Майкл Кин (66')

    Календарь и таблица АПЛ

    После этой победы «Челси» идет на девятом месте с 47 очками. «Эвертон» (27) располагается на 16-й строчке.

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